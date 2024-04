Gene Hackman, la estrella de «Arde Mississippi», reapareció en público a sus 94 años

El actor de películas como “Superman”, “Contacto en Francia” y más, se muestra saludable pese a su avanzada edad.

Alejandro Saldaña

El famoso actor de películas como “Superman”, “Contacto en Francia” y «Enemigo Público» fue visto yendo a hacer unas compras

Fuente: infobae.com

Gene Hackman, el aclamado actor estadounidense y ganador del Oscar, fue fotografiado recientemente disfrutando de un paseo en Santa Fe, Nuevo México, donde reside desde la década de los ochenta. A sus 94 años, Hackman lucía un atuendo deportivo y casual similar al que llevaba hace dos semanas cuando fue visto en público con su esposa Betsy Arakawa, de 62 años.

A pesar de estar pasando por la novena década de su vida, la estrella de Enemigo Público puede caminar por sí mismo y no necesita de un bastón para ir a hacer sus compras. El actor, conocido por sus roles en Arde Mississippi y Bonnie y Clyde, ha mantenido un perfil bajo desde su retiro de la actuación en 2004, alejándose deliberadamente del ojo público y de los medios.

Antes de su carrera en Hollywood, Hackman sirvió cuatro años en la Marina de los Estados Unidos y comenzó a actuar impulsado por un comentario de su madre. (Créditos: Splash News/The Grosby Group)

Hackman, que ha estado casado con la pianista Arakawa desde 1992 (después de su divorcio de Faye Maltese en 1986, con quien tuvo tres hijos), ha expresado en el pasado su incomodidad con las entrevistas y la atención mediática. En una entrevista en 2004 con Larry King, compartió su incomodidad a hablar sobre sí mismo.

“No me gusta hablar mucho de mí. No sé. Es lo mismo que verme en una película, me incomoda”, explicó el famoso artista de los 70, 80 y 90. “Me encanta hacer la actuación. Me encanta esa parte”, remarcó sobre su sensación.

A pesar de su éxito en Hollywood, Hackman (centro) nunca se consideró una «verdadera estrella»

Este desinterés por la fama y la celebridad también quedó evidente cuando comparó su estatus en Hollywood con el de otras estrellas, señalando a Warren Beatty, Robert Redford y Brad Pitt como verdaderas estrellas, mientras que él nunca se consideró de esa manera.

Carrera en Hollywood y vida después de la actuación

Antes de convertirse en uno de los actores más respetados de Hollywood, Hackman pasó cuatro años en la Marina de los Estados Unidos y comenzó a actuar impulsado por un comentario de su madre después de ver una película juntos. “Quiero verte hacer eso algún día”, contó Gene sobre aquella ocasión.

El actor Gene Hackman, conocido por sus roles en «Mississippi Burning» y «Bonnie y Clyde», mantiene un perfil bajo desde su retiro en 2004. (Créditos: Splash News/The Grosby Group)

A lo largo de su carrera, Hackman trabajó en una variedad de roles que demostraron su versatilidad y talento, ganando el reconocimiento de la crítica y varios premios. Pese a su éxito, anunció su retiro de la actuación en 2004, revelando en entrevistas posteriores que deseaba enfocarse en su propio bienestar y el de su familia.

Desde aquel entonces, Gene dejó la puerta abierta hacia la posibilidad de actuar nuevamente, siempre que las condiciones fueran mínimamente intrusivas. “Si pudiera hacerlo en mi propia casa, tal vez, sin que molesten nada y sólo una o dos personas”.

Casado con la pianista Betsy Arakawa desde 1992, Hackman ha vivido alejado de los medios y la atención pública por elección propia. (Créditos: Icon and Image/Getty Images)

Asimismo, desde su retiro, Hackman ha dedicado parte de su tiempo a escribir novelas, incluido el thriller Pursuit publicado en 2013. En sus raras apariciones públicas y entrevistas, ha reflexionado sobre su carrera y legado, expresando su deseo de ser recordado como “un actor decente” que se esforzó por interpretar de manera honesta los papeles que le fueron asignados.