Google acaba de invertir millones de dólares para enseñar a más personas cómo utilizar la IA

Una iniciativa de capacitación global impulsada por la conocida empresa tecnológica destinará USD 75 millones a entrenamientos en inteligencia artificial, con el objetivo de democratizar el acceso a estas habilidades esenciales

Fuente: infobae.com



El viernes por la mañana, Google anunció una subvención de USD 75 millones en una iniciativa de capacitación denominada Fondo de Oportunidad de IA. Este fondo, distribuido a través de Google.org, el brazo filantrópico de la compañía, busca hacer la capacitación en IA más accesible en todo el mundo, especialmente en comunidades desatendidas y entre aquellas personas que trabajan en organizaciones sin fines de lucro o pequeñas empresas.

Paralelamente, el gigante tecnológico anunció el lanzamiento de un nuevo curso agnóstico sobre los fundamentos de la inteligencia artificial, diseñado para cubrir habilidades básicas y mejores prácticas.

“La IA ofrece oportunidades significativas para acelerar el crecimiento económico, especialmente si las personas tienen acceso a los recursos y la capacitación adecuados”, escribió James Manyika, vicepresidente senior de Investigación, Tecnología y Sociedad de Google, en un comunicado de prensa. “El nuevo Fondo de Oportunidad de IA de Google.org y el Curso Esencial de IA de Google son pasos importantes en nuestro compromiso para asegurar que todos, en cualquier lugar, puedan acceder a la capacitación en IA”.

“Ningún empleador o formulador de políticas podrá modernizar los programas de la fuerza laboral por sí solo”, continuó Manyika. “Estamos comprometidos a colaborar a través de la industria, la sociedad civil y el gobierno para asegurar que las oportunidades creadas por las nuevas tecnologías estén disponibles para todos”.

Las habilidades en IA son cruciales para todos

La necesidad de habilidades en IA generativa en el trabajo diario es cada vez más urgente. Como Lisa Gevelber, fundadora de Grow with Google, le dijo a Fortune el año pasado, la fuerza laboral estadounidense actualmente tiene un “desajuste gigante” en el que “dos tercios de los estadounidenses, unos 70 millones de trabajadores, están básicamente excluidos de todos los trabajos en nuestro país”.

Gevelber lanzó Grow with Google, la iniciativa de capacitación, en 2017. Comparte lecciones y certificaciones para las habilidades más demandadas del momento, a menudo relacionadas con la tecnología, como la ciberseguridad y el análisis de datos. La inscripción está abierta para todos, independientemente del nivel educativo, y más de 11 millones de estadounidenses ya han tomado un curso de Grow with Google hasta ahora.

Los trabajadores más jóvenes ven claramente cómo un conjunto más amplio de capacidades puede hacerlos candidatos competitivos, y eso puede ser crucial para avanzar en sus trabajos actuales. “De hecho”, dijo Gevelber. “Los miembros de la Generación Z valoran la capacidad de mejorar sus habilidades en su trabajo incluso más que las vacaciones pagadas”.

La contratación basada en habilidades está de moda, incluidas las empresas tecnológicas tradicionales y los pilares del sector privado. Los programas de capacitación como el de Google están listos para acelerar y democratizar la ola, dice Manyika a Fortune.

De hecho, en el curso de Esenciales de IA, que dura justo menos de 10 horas, los estudiantes adquirirán habilidades que pueden aplicar a trabajos en diversas industrias y obtener un certificado para demostrarlo. Estará disponible para un puñado de empresas y universidades tan pronto como se lance. “Creemos que la IA tendrá un impacto tan profundo en el futuro de los trabajadores, y una parte clave de eso va a ser las habilidades que los trabajadores necesitarán”, dijo Manyika a Fortune, agregando que la idea que subyace al fondo de subvenciones es llevar oportunidades de mejora de habilidades a tantas personas como sea posible.

El Fondo de Oportunidad otorga subvenciones a organizaciones, permitiéndoles ofrecer cursos gratuitos para sus trabajadores. El curso real de Esenciales de IA es autodidacta y no se centra en ningún producto de IA en particular, ni siquiera en los de Google. La idea, dijo Manyika, es impregnar a los aprendices con las habilidades básicas para poder usar cualquier producto de IA existente hoy, o que pueda existir en el futuro. Algunas preguntas que los aprendices podrían buscar responder: ¿Cómo genero un prompt? ¿Con qué me pueden ayudar estas herramientas y qué sigue estando más allá de sus capacidades?

Una variedad de investigaciones muestra que el trabajador menos calificado a menudo se beneficia más de la implementación de IA, dijo Manyika. “Por lo tanto, queremos asegurarnos de que los trabajadores que pueden haber sido excluidos de los avances en IA puedan beneficiarse”.

Pero naturalmente, el simple conocimiento de la IA difícilmente es un antídoto contra los escollos que todavía aquejan a la tecnología naciente. “Sabemos que algunas de estas herramientas tienen limitaciones, en cosas como la factualidad o las alucinaciones de la IA”, dijo Manyika. “Saber para qué son buenas las herramientas, y para qué no, es una habilidad muy importante; hay un peligro real en la aplicación incorrecta”.

La IA generativa podría ser una forma históricamente efectiva de cerrar las brechas de habilidades, lo cual, como los expertos han mantenido durante mucho tiempo, es una razón crítica por la cual tan pocos trabajadores no tecnológicos pueden obtener salarios altos. “Mucha de la división en el acceso a oportunidades proviene del hecho de que, a menos que tengas una experiencia específica, formación o calificaciones, las cosas están cerradas para ti”, dijo Manyika, haciendo eco de los comentarios de Gevelber. “Creemos que la tecnología en sí, al ser utilizable por no expertos, ya ayuda a abordar la brecha”.

Los estudiantes y jóvenes aprendices en comunidades desatendidas tienen ideas “sorprendentes”, dijo Manyika; solo que aún no saben cómo generar el código de software para dar vida a esas ideas. “Imagina poder describir ideas a uno de esos sistemas y que redacte el código por ti”.

“La IA podría crear una revitalización de la clase media estadounidense, un efecto de nivelación hacia arriba”, dijo Manyika. “Porque no solo beneficia a las personas que son expertas en ella. Puede cerrar la brecha”.

“Esta tecnología viene con ciertas responsabilidades que tratamos de tener muy en cuenta y tomamos muy en serio”, dijo Manyika. “Por eso, en el corazón del trabajo que hacemos, preguntamos: ¿Esto será de ayuda o beneficioso de alguna manera? La IA solo funcionará si realmente beneficia a los trabajadores”.

(C) 2024, Fortune