Iban con la esperanza de curarse y salían más enfermos y sin dinero; estos son los testimonios de las víctimas del falso médico

Góver Mamani, una de las víctimas, relató que acudió a Gosen por problemas estomacales y el falso médico le diagnosticó úlcera y colitis ulcerosa. Tras un tratamiento de siete días, Gosen le dijo que debía cauterizar el colon. Sin embargo, tras la intervención, Mamani comenzó a sentirse peor.

«Desde ahí me siento peor. O sea, ya no me duele en un solo lugar. Me duele ya por todos lados. Me duele la espalda. Se me adormece la mitad de mi cuerpo. A veces medio que me quiero encoger, parece. Y mire, estoy amarillo. No sé qué tendré», dijo Mamani.

Mamani acudió a otros médicos y descubrió que no tenía úlcera ni colitis ulcerosa. Ahora, además de los problemas de salud que ya tenía, debe lidiar con las secuelas de la intervención ilegal.