INE exhorta a no politizar el Censo y reitera que los resultados sobre población se conocerán en agosto

El Instituto Nacional de Estadística (INE) exhortó a no politizar el Censo y reiteró que los resultados sobre población en el ámbito municipal se conocerán hasta fines de agosto de este año, en el marco de la Ley 1492.

“Como se ha informado en reiteradas comunicaciones públicas de la institución: hasta finales de agosto de 2024, se conocerán los resultados sobre población, en el ámbito municipal, y en abril de 2025 se darán a conocer los resultados sobre las características de población y vivienda”, reiteró el INE en un comunicado.

La institución calificó de “irresponsable y falsa” la publicación de la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar sobre la entrega de datos oficiales y aclaró que el INE cumple su labor técnica en estricto cumplimiento a la Ley 1492, que establece los plazos para la emisión de los datos oficiales a partir de septiembre de esta gestión en los ámbitos financiero y electoral.

“Exhortamos a la asambleísta Nayar que no mienta y no politice el Censo Nacional de Población y Vivienda haciendo un manejo burdo de información que no tiene ningún asidero real auto denigrando la labor que debe tener una asambleísta electa por el pueblo boliviano”, pidió el INE.

La Ley 1492 establece en su artículo único: I. “Con base en los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda, que emita el Instituto Nacional de Estadísticas, el Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024”.

II. “El INE remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda, conforme a la fecha del parágrafo precedente, para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

En ese contexto, el Instituto enfatizó que una de las características de este proceso censal 2024 fue la apertura total para la participación de la ciudadanía, de las instituciones y organizaciones sociales.

“Esta total apertura a la participación y transparencia en la administración de la información fue la característica del proceso y continuará en la etapa post censal. Trabajamos de manera coordinada con todos los gobernadores, alcaldes, ejecutivos de Gobiernos Autónomos Indígenas Originarios Campesinos (GAIOCs), rectores de todas las universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, entre otros, que tuvo como resultado la firma de 387 convenios de cooperación interinstitucional para la realización del Censo 2024”, explicó.

El INE es la entidad responsable de la difusión de estadísticas oficiales de Bolivia y viene realizando ese trabajo técnico, cumpliendo estrictamente el cronograma censal y los estándares internacionales de calidad.

Este trabajo fue reconocido por las “más prestigiosas instituciones técnicas en la región”, las cuales conforman la Comisión Internacional de Alto Nivel y la Misión Técnica de Acompañamiento al proceso del Censo 2024.

“Las puertas del INE están abiertas para informar a cualquier autoridad, institución o persona que desee conocer los avances del proceso del Censo de Población y Vivienda 2024, el evento estadístico más importante, participativo y transparente del Estado Plurinacional de Bolivia, una labor exclusivamente técnica que ha contado con la participación de la población boliviana y más de 570.000 voluntarios que recorrieron hasta el último rincón del país”, afirmó la entidad.

