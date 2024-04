Israel autoriza el ingreso de ayuda alimentaria para Gaza por el puerto de Ashdod

The trucks underwent a thorough security inspection at the Ashdod Port and then admitted into Gaza via the Kerem Shalom… pic.twitter.com/WlQveM6A1V

For the first time since the approval of the opening of the Ashdod Port, 8 WFP trucks of flour entered Gaza from the port in coordination with @cogatonline .

De acuerdo con las FDI, los vehículos fueron sometidos «a una exhaustiva inspección de seguridad en el puerto de Ashdod», uno de los dos principales puertos de carga del país hebreo, y que posteriormente entraron a Gaza «a través del cruce de Kerem Shalom», cerca de la frontera con Egipto y el enclave palestino.

Esta operación fue realizada en colaboración con la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT, por sus siglas en inglés), la entidad israelí encargada de facilitar la ayuda humanitaria a la población de Gaza. No obstante, la COGAT denunció que actualmente hay un gran número de contenedores con suministros «en el lado gazatí de Kerem Shalom» a la espera de que sean «recogidos por las agencias de la ONU».

This is what the content of 700 aid trucks looks like.

It is waiting on the Gazan side of Kerem Shalom to be picked up by @UN agencies.

We scaled up our capabilities.

All the UN did was make up excuses.

Aid needs to be collected and delivered. The UN needs to do its job. pic.twitter.com/a3JYkdvghH

— COGAT (@cogatonline) April 17, 2024