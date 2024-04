Jhonny Fernández entrega ambulancia en Montero Hoyos

El alcalde cruceño estuvo presente en el Distrito Municipal 15 y entregó este motorizado, además de medicamentos

El alcalde Jhonny Fernández llegó manejando la ambulancia / Foto: GAM

“Montero Hoyos no está abandonado; siempre los vamos a apoyar”, dijo el burgomaestre en un contacto con los medios.

El alcalde Fernández manifestó que “están felices” de entregar la ambulancia a este distrito porque así se cumple “el sueño de muchos comunarios”. Recordó que muchos pobladores de este distrito enfermaban y no había quién los auxilie, por lo que tenían que gastar su plata para poder transportarse en taxi hasta un centro hospitalario. No obstante, hoy eso no será necesario porque la ambulancia municipal estará a su disposición.