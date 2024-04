Jubilados advierten que no permitirán la paralización del proyecto de Ley 035

Se declaran en emergencia y amenazan con movilizarse en La Paz la próxima semana. Piden a los médicos que no perjudiquen a la población.

POR ERIKA IBÁÑEZ

Fuente: La Razón

Contrariamente al pedido de los médicos de frenar el tratamiento del proyecto de Ley 035 que modifica los límites de la Pensión Solidaria, la Confederación Nacional de Jubilados advirtió este viernes con movilizarse para evitar la paralización de la norma.

El secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, dijo que su sector se declaró en emergencia y no descartó movilizarse la próxima semana en La Paz.

El dirigente culpó a los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jerges Mercado e Israel Huaytari por no acelerar el tratamiento del proyecto que está en esa Cámara desde 2023.

“No vamos a permitir que la ley se quede ahí. Vamos a tener un ampliado y creo que nos vamos a venir a la ciudad de La Paz y si hay enfrentamiento (con los médicos), el primer culpable va a ser (el diputado) Jerges Mercado porque estaba en sus manos. Después nosotros hemos hablado con Huaytari y se quedó en que esto ya debería haber salido”, dijo a los medios de comunicación.

Ayala indicó que su gremio espera hace mucho la aprobación de esta norma, pues los beneficiará con el incremento de los límites solidarios y remarcó que tras casi un año, no permitirán más retrasos.

Proyecto de ley

Asimismo, aseguró que la ley fue socializada en más de 26 ocasiones con varios sectores sociales; sin embargo, los médicos nunca participaron. Les pidieron no perjudicar a la población con más paros y movilizaciones.

“Si de esta legislatura se suspende, ya sería para el año y nosotros no estamos para esperar solo porque los señores (médicos) dicen que no se ha socializado. Mentira, nosotros hemos socializado 26 veces en el país; no les ha dado la gana ni de venir, se les ha invitado al conversatorio y no vinieron, por lo tanto creo que la intención de ellos es política”.

El representante del sector invitó a los sectores movilizados a visitarlos en sus oficinas para explicarles el alcance de la norma. “Estamos perdiendo tiempo, en junio ya se cumplirá un año y eso no se puede hacer”.

El jueves y ante la ausencia de una respuesta del Legislativo para suspender el tratamiento del proyecto de Ley 035, los médicos del país anunciaron un paro de cuatro días desde la próxima semana en rechazo a la “jubilación forzosa” que, según ellos, pretende imponer el Gobierno.

Los profesionales en salud exigen la paralización del tratamiento de proyecto en la Asamblea Legislativa, mientras trabajen en mesas de trabajo para analizarlo, como señala un preacuerdo del martes.

El proyecto de Ley 035 prevé modificar los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario; y se encuentra en la Asamblea desde junio de 2023.

Según los sectores movilizados, la norma pretende jubilar de manera obligatoria a los trabajadores. No obstante, el Gobierno informó que lo que busca el proyecto es proteger la seguridad de los trabajadores, y que a esa edad se realicen un examen médico para establecer su condición de salud.

Fuente: La Razón