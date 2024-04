Judiciales: Crece preocupación por supuesta filtración de preguntas a los postulantes

Estos recursos no pueden suspender la preselección, según las dos comisiones mixtas encargadas de llevar acabo el proceso

Fuente: Correo del Sur

En medio del diferendo jurídico por la paralización momentánea del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, por redes sociales y algunos medios de comunicación se denunció la filtración de preguntas elaboradas para los exámenes orales de los postulantes.

Un total de 125 preguntas, que supuestamente serían para los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), circulan en grupos WhatsApp y redes sociales desde el viernes. Legisladores de las comisiones involucradas en el proceso de preselección de candidatos dicen que son las que se utilizaron en 2017.

“Nosotros podemos garantizar la custodia de las preguntas desde el momento en el cual las hemos recibido”, declaró el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS).

La senadora chuquisaqueña Silvia Salame (CC) instaló una vigilia en la puerta de la oficina donde se depositaron las preguntas. “Sobre mi cadáver, no va a salir ni una pregunta”, advirtió.

La legisladora, a través de su cuenta de Facebook, aclaró que las más de 1.400 preguntas entregadas por representantes de universidades públicas y privadas, la Escuela de Jueces del Estado y colegios de abogados están debidamente resguardadas y fueron precintadas en presencia de Notaría de Fe Pública. Dijo que se encuentran un ambiente seguro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Pese a ello, solicité al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, resguardo policial 24 horas a dicho lugar”, indicó.

Ante las denuncias, el diputado Enrique Urquidi (CC) declaró que se debe hacer una investigación seria e inmediata. “Está claro que, más allá de lo que vaya a suceder, esta filtración de preguntas está minando la credibilidad y la transparencia de todo el proceso de preselección”, dijo él.

RETOMAN EL PROCESO

Las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa resolvieron continuar con el proceso de preselección de candidatos a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debido a que encuentran contradicciones en las acciones de amparo en curso. De las medidas cautelares solicitadas por seis accionantes, solo una, la del tribunal de garantías de Santa Cruz, frenó momentáneamente la fase de examen oral.

El director de Asuntos Jurídicos Legales del Senado, Israel Quino, informó anoche a CORREO DEL SUR que de manera formal fueron notificados con seis amparos constitucionales planteados por candidatos inhabilitados que alegan vulneraciones de sus derechos.

“Sin embargo, estas acciones de defensa, en razón de las medidas cautelares otorgadas por jueces constitucionales, han dispuesto, por ejemplo en Santa Cruz, suspender todo el proceso; en La Paz, continuar con el proceso; en Tarija, seguir con el proceso. Entonces, son contradictorias todas las medidas otorgadas solicitadas por los accionantes. Por ello, las comisiones mixtas han decidido continuar”, puntualizó.

En ese sentido, el funcionario confirmó que este martes retomarán el calendario de actividades con el examen oral a los postulantes. Dijo que este anuncio lo darán a conocer oficialmente este lunes los presidentes de ambas comisiones, tras la primera audiencia de amparo en Santa Cruz.

PRUEBAS ORALES

Más temprano, el presidente de la Comisión de Justicia Plural de Diputados, Froilán Mamani, afirmó que este martes empezarán las pruebas orales de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

Los candidatos serán notificados desde este lunes para que se presenten a la hora y el día indicados.

¿LEY CORTA?

El diputado ‘arcista’ Delfor Burgos no descartó la aprobación de una ley corta para ampliar el plazo de preselección de candidatos mientras se consideran las acciones de amparo.

IDÓNEO

Según Israel Quino, los amparos no son el recurso idóneo para interponer en estos casos de postulantes y suspender un proceso de elección judicial, sino lo que corresponde es un Recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo, figura establecida en el Código Procesal Constitucional.

CC plantea “desconocer” amparos que “usurpen” funciones

La opositora Comunidad Ciudadana (CC) anunció que planteará el desconocimiento de las “acciones ilegítimas” (judiciales y constitucionales) que vulneran las competencias del primer Órgano del Estado, el Legislativo, encargado de llevar adelante la elección judicial. Considera que el proceso de preselección debe continuar.

“Se va a proponer una resolución que establezca el desconocimiento a partir, no de una forma de subversión o de desorden o de ruptura de la ley, es una resolución propuesta por CC que deberá ser aprobada por Senadores y Diputados y que establece la lógica de que el primer poder del Estado, la Asamblea Legislativa, no puede ser vulnerada con acciones ilegítimas, acciones que son de carácter parcial y de cumplimiento parcial, suponiendo que fueran legales que no lo son, porque los poderes del Estado han sido usurpados en el caso del Poder Judicial”, dijo el jefe de la principal bancada de oposición, Carlos Mesa, en una conferencia de prensa, el viernes, en Sucre.

Fuente: Correo del Sur