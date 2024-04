La propuesta fue planteada por el senador Luis Flores “por la urgencia de ampliar los plazos dentro del proceso de preselección judicial”, manifestó el asambleísta.

El planteamiento fue rechazado por la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos.

“Acelerar las cosas no es conveniente, las cosas se deben hacer con calma y cautela y en consensos y lamentablemente esto no se está haciendo así”, señaló la legisladora, que denunció que no fue informada sobre esta norma pese a que es parte de la Comisión Mixta de Constitución.

El senador de Creemos, Erfick Moron, advirtió que la norma vulnera la Constitución Política del Estado (CPE). “No podemos prestarnos al juego solo para ver quien gana en esta pulseta”, señaló.

Para frenar los efectos de futuros amparos constitucionales, el proyecto normativo estipular que el proceso de selección de postulantes debe llevarse “de manera continua e ininterrumpida”.