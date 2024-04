Justicia ordena al Legislativo revisar inhabilitación de candidata; evalúan retomar preselección

El proceso de preselección fue paralizado. Foto: Internet

Fuente: ANF

“La justicia no está a favor de margarita Medrano porque no ha pedido que me habiliten, han ordenado que cumplan la Ley 1549 por la cual esas comisiones han sido conformadas y han incumplido flagrantemente ¿Por qué? porque ellos tenían que resolver de manera fundamentada y motivada el recurso de revisión que yo presenté, hasta ahora no lo hicieron”, informó Medrano.

Al respecto, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, dijo que el lunes se llevará a cabo una audiencia de acción popular que presentó una de las candidatas inhabilitadas, posteriormente se convocará a sesión para evaluar cuándo se retomará el proceso de preselección.

“El día lunes hay una acción popular, nosotros aún estamos en cuarto intermedio y a la espera de reinstalar las sesiones de las comisiones mixtas. Vamos a analizar y evaluar una vez que la audiencia concluya, posteriormente lanzamos la convocatoria para reinstalar la sesión de las comisiones”, explicó en contacto con radio Panamericana.

Hasta el momento, el Legislativo perdió cinco de los ocho amparos constitucionales que interpusieron los postulantes inhabilitados, mientras que sólo uno le dio la razón a la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, más temprano, en entrevista con este medio, Rejas aseguró que el lunes se iba a retomar la etapa de evaluación oral de los postulantes. Incluso dijo que ya se estaban tomando las previsiones para notificar a los postulantes.

La demandante indicó que existen plazos para que la comisión del Legislativo cumpla con ese veredicto y cuestionó la inasistencia de los legisladores en la audiencia.

“Hay plazos, pero como no se han presentado a la audiencia ninguna de las comisiones y no se han conectado, se ha ordenado su notificación a través de las vías que correspondan para que no digan que no digan después que no conocen legalmente la resolución”, precisó.

A la vez, el diputado Froilán Mamani, integrante de la Comisión Mixta de Justicia Plural, dijo que fueron notificados con un amparo constitucional y la audiencia se llevará a cabo el martes, entre tanto, el proceso continúa paralizado.

/EUA/ANF