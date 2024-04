La autoinmunidad ha alcanzado niveles epidémicos. Necesitamos medidas urgentes para abordarlo

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.

Los cambios ambientales y de estilo de vida, los brotes de infecciones , la introducción y el uso de productos de terápia genética insuficientemente testados, bajo el pseudómino de “vacunas” ,como es el caso de los productos ModRNA que aún siguen siendo inyectados a la gente, han aumentado la prevalencia de enfermedades autoinmunes. Si queremos abordar esta epidemia, comencemos a actuar en consecuencia

En algún momento de su vida, podría tener una probabilidad entre cinco de desarrollar una enfermedad autoinmune.

Las probabilidades son mayores si eres mujer, tienes una predisposición genética a la autoinmunidad o estás expuesta a ciertos contaminantes.

Estas enfermedades incluyen más de 100 enfermedades costosas y de por vida, como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, el lupus sistémico eritematoso (SLE), esclerodermia, y la esclerosis múltiple. A menudo son difíciles de diagnosticar en etapas tempranas y actualmente imposibles de curar.

A medida que el propio sistema inmunológico de una persona ataca a su cuerpo en lugar de a los microbios o las células cancerosas, puede experimentar fatiga crónica, dolor crónico, dependencia de drogas, depresión y aislamiento social.

Estos síntomas afectan la salud mental, arruinan carreras prometedoras, destruyen vidas y, a menudo, arruinan familias.

Como médico investigador, hemos visto a personas buscar durante décadas para identificar la fuente de su enfermedad y continuar sufriendo después de recibir un diagnóstico que les deja con pocos tratamientos efectivos.

La autoinmunidad es una epidemia. Para evitar que destruya tantas vidas, necesitamos urgentemente comprender mejor estas enfermedades y encontrar formas más efectivas de prevenirlas, diagnosticarlas, tratarlas y curarlas.

En los EE. UU., no se sabe exactamente cuántas personas tienen enfermedades autoinmunes y las cifras totales dependen de a quién le preguntes; no existe un registro nacional ni un método sistemático para recopilar esos datos, y los totales actuales se extrapolan de otros países, como Dinamarca e Italia, que sí tienen registros pero no reflejan la diversidad de la población en USA.

Algunos estiman que hay al menos ocho millones de personas en Estados Unidos con psoriasis, cuatro millones con la enfermedad de Sjogren y tres millones con enfermedad inflamatoria intestinal, que incluye la enfermedad de Crohn y la colitis crónica ulcerosa.

La mayoría de las enfermedades autoinmunes se diagnostican en cantidades cada vez mayores, que oscilan entre el 3 y el 12 por ciento anualmente en todo el mundo.

También estamos encontrando más personas con autoanticuerpos: proteínas del sistema inmunológico que, en lugar de ignorar nuestras células y órganos, los tratan como invasores. Los autoanticuerpos son marcadores de la presencia o posible desarrollo de enfermedades autoinmunes y se necesita un mejor entrenamiento de los médicos en su indicación e interpretación de resultados.

Una investigación reciente indica que un tipo de autoanticuerpo llamado anticuerpos antinucleares(ANA) aumentó casi un 50 por ciento en los EE. UU. en menos de 30 años. Esto no se debe simplemente a que se estén examinando a más personas.

Aún más preocupante es que los adolescentes del estudio experimentaron un aumento de casi el 300 por ciento entre 1988 y 2012. Es posible que muchos de estos niños nunca alcancen su máximo potencial, porque la lucha contra enfermedades crónicas alterará sus vidas.

Es importante enfatizar que cerca de un 40% de personas SANAS mayores de 40 años pueden tener ANA+ a títulos bajos y no indicar necesariamente una enfermedad autoinmune ( se sugiere en todos esos casos el consultar con un especialista experimentado en enfermedades autoinmunes).

Las investigaciones sugieren que estos aumentos en las enfermedades autoinmunes están relacionados con cambios notables en nuestro entorno y estilos de vida, incluidas alteraciones en la dieta y aumentos de la obesidad, la falta de sueño, el estrés, la contaminación del aire, la exposición a sustancias químicas tóxicas y las infecciones.

Aún no sabemos si estos factores causan o solo desencadenan la autoinmunidad, pero a menudo, cuando se encuentran enfermedades autoinmunes, también se encuentran estos cambios.

Las enfermedades autoinmunes también se encuentran entre las más caras de tratar. En 2001, el último año con datos disponibles, los Institutos Nacionales de Alergias y Enfermedades Infecciosas(USA) observaron a 20 millones de personas a las que se les había diagnosticado 29 enfermedades autoinmunes y estimaron que el costo de tratarlas era de más de 168 mil millones de dólares, en base al valor del dólar de 2023.

Se trata de lo que Estados Unidos gastó el año pasado en los Departamentos de Seguridad Nacional y del Interior combinados.

Tenemos la oportunidad de empezar a abordar estos problemas. El año pasado, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina informaron sobre el estado de la investigación de enfermedades autoinmunes, a instancias del Congreso. Sobre la base del informe, el Congreso emitió una directiva por 10 millones de dólares para establecer una Oficina de Investigación de Enfermedades Autoinmunes dentro de la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Esto es lo mínimo, y una oficina dentro de una oficina dentro de los NIH está bien, pero así como el Instituto Nacional del Cáncer se dedica a la investigación del cáncer, el alcance de la autoinmunidad exige lo mismo. Un único instituto dedicado a las enfermedades autoinmunes armonizaría y centraría la investigación y evitaría la duplicación de esfuerzos.

Así pues, una de las medidas urgentes es incentivar a los médicos recién egresados a hacer un muy buen entrenamiento en el diagnóstico y manejo de enfermedades autoinmunes: hacer 2 a 3 años de medicina interna y luego, 2-3 años de especialidad en Immunología Clínica en instituciones reconocidas internacionalmente que sean centros médicos de referencia para enfermedades autoinmunes. En mi experiencia y opinión, ni sólo el entrenamiento en medicina interna ni únicamente el hacer especialidad en Inmunología Clínica , proporcionan un entrenamiento completo que capacite al médico para un diagnóstico y manejo óptimos de las enfermedades autoinmunes.

Urge también ,en primer lugar, para una investigación efectiva, necesitamos que todas las personas que puedan tener una enfermedad autoinmune, los proveedores de atención médica y los investigadores utilicen un conjunto de definiciones y conceptos acordados internacionalmente.

En la actualidad, no existe consenso sobre la composición o los límites de los términos enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, inmunomediadas o inmunodeficientes. Estos términos son amplios y los diferentes grupos los utilizan de manera diferente, lo que hace que sea difícil medirlos, rastrearlos y estudiarlos de manera eficiente.

En segundo lugar, para definir el alcance total del problema autoinmune, necesitamos saber cuántas personas están afectadas, dónde están ubicadas y cómo estas cifras y ubicaciones cambian con el tiempo. Deberíamos crear sistemas nacionales de notificación de enfermedades autoinmunes, similares al registro que existe para el cáncer.

En tercer lugar, y lo más importante, necesitamos una estrategia global e inclusiva para abordar esta epidemia. En lugar de realizar investigaciones autoinmunes en un instituto central con una misión, estrategia y marco centrales, los científicos que estudian estas enfermedades están dispersos en 13 institutos y centros en todo el NIH. Estos grupos necesitan coordinar sus esfuerzos para hacer descubrimientos que aborden estas enfermedades como una clase.

Las personas con autoinmunidad, sus familias, las organizaciones de defensa, los proveedores de atención médica, los investigadores, las agencias de financiación y las compañías farmacéuticas deben organizarse internacionalmente para abordar la epidemia autoinmune global apoyando registros, estrategias y mecanismos de financiación para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades autoinmunes.

La epidemia autoinmune mundial ha recibido muy poca atención y recursos durante demasiado tiempo. La información que tenemos indica que el costo de gestionar esta epidemia está aumentando dramáticamente.

El precio de la inacción será profundo, tanto en términos de sufrimiento humano como de gastos en atención médica.

Todavía es posible configurar un futuro en el que las enfermedades autoinmunes disminuyan o incluso se conviertan en una cosa del pasado. Pero para lograrlo debemos actuar ahora, de manera urgente y decisiva.