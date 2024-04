La CAO alerta que sequía merma producción de granos, mientras mesas sobre acceso a biotecnología no avanzan

La campaña de verano no tendrá los resultados esperados. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) reportó este martes que la fuerte sequía que vive el departamento de Santa Cruz está mermando los rendimientos de los granos, como la soya, que cayó hasta una tonelada por hectárea.

“Se terminó de sembrar más o menos el 30 de enero, esto hace que nuestra producción no sea la esperada, por la falta de agua. Durante toda la campaña de verano no hemos tenido las condiciones requeridas de los cultivos para este factor. Ahora estamos viendo que todos los productos que estamos comenzando a cosechar no están en los niveles óptimos”, explicó.