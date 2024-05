La madre de Odalys implora que Joel diga la verdad: “Tarde o temprano, tus cómplices o tú van a hablar”

Quispe indicó que en las recientes pesquisas se colectaron “bastantes datos”, pero indicó que no puede mencionarlos debido a la reserva en la cual se encuentra el caso por orden de la Fiscalía.

No se sabe de la joven madre de 28 años de edad desde su extraña visita a la localidad de Tocaña , en los Yungas del departamento de La Paz.

“Por eso les digo, yo quiero ir donde está (Joel), quería ir a Calahuma, quiero decirle, aunque sea de rodillas, suplicar, decirle: ‘dónde está (Odalys), sólo dime eso’”.

Quispe contó que desde la desaparición de su hija debe ingerir medicamentos para dormir, puesto que esta situación le generó problemas de salud. “Estoy tan desesperada que tienen que darme pastillas”, dijo.

“(Joel) puede defenderse de donde él quiera, si quiere que se vaya a las playas, que esté echado, pero si yo no la veo a mi hijita y no la voy a recuperar, voy a seguir clamando justicia y la verdad, como dicen, tarde o temprano se va a descubrir”, exclamó.

Dirigiéndose a Joel, la madre de Odalyz afirmó: “Joel, di la verdad de una vez. Para qué vas a demorar si al final, tarde o temprano, tus cómplices o tú mismo vas a hablar. Para qué hacerme sufrir tanto, defiéndete desde la verdad”.

Trabas

Quispe indicó que “hay muchas trabas” de parte de la defensa legal del sindicado a la que acusó de “obstruir la Justicia”. A eso se suman las “muchas contradicciones que este joven ha jugado con la Policía, con todos”.

En ese marco, también ha pedido a las personas involucradas en este caso que presenten su declaración y ayuden a esclarecer este caso.

“Queremos que sus amigos digan la verdad”, urgió. La Policía recientemente ha tomado la declaración de uno de los amigos de Joel con quien conversó horas después del viaje a Tocaña. El citado dijo que es inocente.

Esperanza

Mabel Quispe aún tiene la esperanza de abrazar a Odalys y retomar la vida juntas. “Lo único que pido es encontrarla todavía mi hija con vida”.

Pero también cobra fuerza la desesperanza y la resignación ante una posible noticia fatal.

“Yo mismo me pregunto, digo: ‘ojalá’. Mi corazón y la fe dicen: ‘quiero encontrarla viva, mi hija está viva’, pero la razón a veces me hace dudar de que mi hijita ya no puede estar”.

“Pero aun así, mi pedido es: si Dios se la llevó, quiero traérmela a mi casa y tener donde llorarla, pero así, en una incertidumbre sin saber dónde está mi hijita, no puedo ni dormir”, señaló.

En ese marco, envió un mensaje a los padres de Joel, aunque sospecha que hay una especie de encubrimiento.

“Todos se dan cuenta de que (Joel) miente, es un mentiroso, en todos los momentos ha mentido, y su mamá, su papá creo que lo apoyan, hasta a veces -esto es mi opinión personal- pienso que sus papás son cómplices”.