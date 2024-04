La participación popular cambió al país, ¿es tiempo de otra ley revolucionaria?

Monica Salvatierra.

Fuente: El Deber

Fue el ideólogo de este proceso de descentralización y se cruzó con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que estaba interesado en dar voz a los habitantes de zonas rurales que en ese momento no tenían representación política. “El 42% de los habitantes no eran ciudadanos efectivos al no tener relación real con la solución de sus problemas ni vínculo directo con autoridades”, recuerda. El punto de partida fue el Censo de Población y Vivienda de 1992, que sinceró la realidad de Bolivia: el 58% de los habitantes vivía en poblaciones urbanas y el 42% en zonas rurales, que prácticamente no existían para el poder. Eso significa que, si en una localidad alejada tenían una necesidad, la gestionaban a través de la corporación de desarrollo de su departamento y, por tanto, debían esperar que el centralismo la resuelva.