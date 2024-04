La Paz: Concejo Municipal renovará directiva; Quispe dice que se define en bancada y Dulon rechaza pasanaku

Para el inicio del tercer año de gestión municipal, que empieza el 3 mayo, el Concejo Municipal de La Paz anunció que ingresa a la semana de definición para renovar su directiva 2024 – 2025.

Concejales: Lucio Quispe y Jorge Dulon. Foto: APG/RRSS

Fuente: Brújula Digital

El presidente saliente Lucio Quispe dijo que “eso se define en bancada” mayoritaria y el concejal Jorge Dulon afirmó que no está de acuerdo que los “cargos de la directiva deban ser un pasanaku”.

“Eso se define en bancada, la concejala (Lourdes) Chambilla es la jefa de bancada y seguramente va a convocar a una reunión de bancada y ahí pues, como alguien dijo, vamos a lavar los trapitos y seguramente se va a dilucidar quien va a ser la nueva directiva”, dijo Quispe, en días pasados y a la conclusión de la última sesión realizada el pasado 18 de abril.

Quispe presidió el legislativo municipal el periodo 2022 – 2023 junto a las concejalas Roxana Pérez del Castillo, del Movimiento Al Socialismo, como vicepresidenta, y Lourdes Chambilla, de la bancada mayoritaria, como secretaria municipal. Aunque Chambilla dijo el año anterior que dejaba la bancada de Por el Bien Común Somos Pueblo.

Quispe informó el jueves (18) que el plan de “Recuperación de La Paz, De la Tormenta a la Esperanza”, que presentó el alcalde Iván Arias, será analizado por la nueva directiva del Concejo que será elegida en los primeros días de mayo y que en este periodo de tiempo se programó la entrega de informes al pleno del ente deliberante.

“Mire que la resolución es clara era hasta el día de hoy (jueves) que podía convocar a sesión ordinarias y extraordinarias. Desde mañana (viernes 19) pues es simplemente el cierre de gestión porque hay que realizar informes de todas las comisiones. Yo tengo que elevar un informe al pleno. Nos estamos dando el parámetro de dos semanas para que posteriormente convoquemos a elecciones y este trámite (plan de recuperación) lastimosamente no se va a poder evaluar porque todos están en la entrega de informes, seguramente con la nueva comisión”, dijo Quispe.

A su turno, el concejal Dulon rechazó que la presidencia del Concejo Municipal pase como pasanaku (que cada uno de los seis concejales de la bancada mayoritaria dirija por un año) y sugirió que la misma deberá responder a un consenso, porque a su juicio la nueva autoridad debería surgir de la aprobación de la mayoría de sus colegas (oficialistas).

“Yo no estoy de acuerdo con eso, en el tema de que los cargos de la directiva deban ser un pasanaku, porque generalmente estas decisiones se lo toman desde un punto de vista más político y sobre todo responde a consensos. Puede tocarle naturalmente a X persona, pero esa persona no genera los consensos correspondientes en la mayoría, hay que averiguar, no necesariamente le toca a alguien específicamente”, informó Dulon a Brújula Digital.

El concejal oficialista puntualizó que el cambio de directiva y de los presidentes de las comisiones del Concejo Municipal “deben realizarse a partir del 3 de mayo, en ese sentido se debe generar ciertos consensos para que pueda haber una posición mayoritaria de quienes van a ser parte de la directiva”. Dulon fue presidente en el periodo 2021 – 2022.

