La «U» de Vinto lleva el estandarte valluno en busca del boleto a semifinales

Fuente: lostiempos.com

Y es que con la ventaja del 0-1 logrado en Potosí ante el Ranchoguitarra, sumando a que los también vallunos San Antonio y Aurora dieron un paso vital hacia la clasificación en cuartos de final, la “U” tiene la responsabilidad de sacar, a primer turno, la cara por Cochabamba y volver a un torneo internacional, mejor si es una Copa Libertadores.

Para este cometido, el DT de Universitario, Pablo Godoy, hará uso de su mejor elemento humano disponible, salvo por la baja del volante Joel Calicho, expulsado con tarjeta roja directa en el duelo de ida.

Mientras, Nacional Potosí llega de dar muchos tumbos en las últimas semanas, tras caer 2-1 ante Blooming en Santa Cruz (fase de grupos) y no sumar más de un punto en Copa Sudamericana (empate de local 0-0 con Boca Juniors y derrota 5-0 con Fortaleza en Brasil).

Además, el estratega Claudio “Pampa” Biaggio tendrá que mover algunas fichas en su equipo, tras la expulsión de Javier Guerra y la tercera amarilla sumada por el volante Pedro Azogue.

Definición de semifinales

La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) definió los horarios y fechas de los partidos de semifinales del Torneo Apertura.

El ganador de la llave 1 (The Strongest vs. GV San José) se medirá al vencedor de la llave 2 (Universitario de Vinto vs. Nacional Potosí), programado para el sábado 20 de abril (17:30).

Mientras, el triunfador de la llave 3 (Aurora vs. Independiente) se medirá con el ganador de la llave 4 (Bolívar vs. San Antonio), en partido de ida a jugarse el domingo,

Los encuentros de vuelta se jugarán a las 16:00 de los días sábado 27 y domingo 28 de abril, respectivamente.

Las llaves se definirán en la casa de los elencos mejor ubicados en la tabla acumulada de posiciones de la temporada 2023.