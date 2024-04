Le piden a la Fiscalía que ‘haga su trabajo’ y a Evo que no escape

“Yo creo que Evo Morales como cualquier otro ciudadano del país está sometido a las leyes vigentes y por supuesto si es citado tiene que concurrir a donde sea convocado, no goza ningún privilegio. Ahora, espero que cumpla su palabra y no escape del país porque yo me acuerdo que en 2019 nos dejó votados a toditos”, afirmó el diputado Mercado.

“Veo una total desesperación del Gobierno para que nos investigue. Que nos investigue (y) quiero decirles: que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel”, insistió Morales.