Líder de las “Bartolinas” le pide a Evo Morales que “reflexione” por faltar a la reunión del Pacto de Unidad

La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa», Guillermina Kuno, le pidió a Evo Morales que reflexione por faltar a la reunión del Pacto de Unidad, convocado para este domingo.

Fuente: ABI

“Queremos unifircarnos, pero no quiere, no sé qué pasa. Que reflexione el hermano Evo. Los que le están rodeando, le están hablando mal, hay intereses personales. No buscaremos intereses personales”, dijo en conferencia de prensa.

Kuno lamentó que Evo Morales se niegue a reunirse y conversar con los miembros del Pacto de Unidad, que son los fundadores “legales y legítimos” del Instrumento Político.

“Le hemos invitado desde el año pasado como Confederación ‘Bartolina Sisa’, le hemos invitado para que nos reunamos en mi confederación, pero no ha venido. Después le hemos invitado también juntamente con el Pacto de Unidad para reunirnos y unirnos”, señaló.

La dirigente enfatizó que lo único que el Pacto de Unidad busca es la unidad y recalcó que el Movimiento Al Socialismo (MAS) es de las diferentes organizaciones sociales, “no de unas cuantas personas”.

Actualmente son alrededor de 107 organizaciones sociales, además de la Central Obrera Boliviana (COB), que conforman el Pacto de Unidad.

Con la presencia de un notario, el Pacto de Unidad invitó el viernes por novena vez a Evo Morales a participar de la reunión convocada para este domingo, en la ciudad de La Paz, con la finalidad de tratar la convocatoria al congreso del MAS, luego del ultimátum del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El TSE dio un plazo a la dirección nacional del MAS y al Pacto de Unidad para que convoquen a un nuevo congreso hasta mañana lunes 22 de abril. Sino lo hacen, el MAS podría tener una primera amonestación.

No obstante, el Pacto de Unidad ratificó este domingo el congreso del MAS en El Alto para el próximo mes.

MC