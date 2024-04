Lili Melgar está en Santa Cruz y habló sobre su experiencia en el videoclip de ‘El Jefe’ de Shakira

Liliana regresó a la capital cruceña después de cinco años y calificó a Shakira como una buena jefa.

Liliana Melgar, reconocida como la niñera de los hijos de la icónica cantante Shakira, ha regresado a su hogar en Santa Cruz después de cinco años en el extranjero. En una entrevista exclusiva con la Red Uno, Melgar compartió emocionada detalles sobre su breve visita y su participación en el videoclip de Shakira, titulado «El Jefe».

«Es un viaje por asuntos personales», dijo Melgar durante la entrevista. «Después de cinco años volviendo por aquí, estoy feliz de estar otra vez en mi tierra aunque sea por un corto tiempo», agregó con una sonrisa.

Liliana se convirtió en tendencia en redes sociales luego de su aparición en el videoclip de «El Jefe», que aborda el tema del maltrato laboral, y en uno de los versos, Shakira menciona a Melgar directamente: «Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización». Sobre este gesto, Melgar comentó: «Ella me dijo que me dedicaba la canción y nada, me sentí halagada».

Melgar relató cómo inicialmente pensó que era una broma cuando la cantante le mencionó que aparecería en el video. Sin embargo, al ver su participación en la filmación, quedó impactada: «Fue una experiencia única. En principio pensé que era una broma cuando me dijo que saldría en su video, pero después cuando me veo en la filmación solo dije: ¡wow!», expresó.

Consultada sobre cómo es Shakira, Liliana simplemente sonrió y dijo: «Ella es una buena jefa». La entrevista completa podrás disfrutarla en Notivisión Central.