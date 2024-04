Los hijos de John Lennon y Paul McCartney lanzaron una canción juntos

James McCartney y Sean Ono Lennon coescribieron un nuevo tema musical que muchos fanáticos de The Beatles han relacionado con los últimos años de la banda.

James McCartney y Sean Ono Lennon, hijos de dos de los miembros más famosos de The Beatles, Paul McCartney y John Lennon, respectivamente, han unido sus talentos musicales para lanzar una canción titulada “Primrose Hill”, que emociona a los más fanáticos de la banda de Liverpool y los conocedores del arte de sus descendientes.

La pista, descrita como una melodía acústica suave, explora los recuerdos compartidos en el famoso lugar londinense del mismo nombre, conocido por ser un punto de encuentro popular. “I’ll always remember Primrose Hill” (Siempre recordaré Primrose Hill), canta James McCartney con nostalgia en el estribillo.

“‘Primrose Hill’ está aquí!”, compartió James McCartney en redes sociales con una foto junto a Sean. “Hoy estoy muy emocionado de compartir mi última canción coescrita por mi buen amigo Sean Lennon”, escribió el hijo de McCartney.

“Con el lanzamiento de esta canción se siente como si realmente estuviéramos impulsándonos y estoy tan emocionado de seguir compartiendo música con ustedes”, detalló James para sus fanáticos y todos los acérrimos a la Beatlemania.

James McCartney y su ascenso musical

La carrera de James McCartney ha estado marcada tanto por su contribución a los álbumes de sus padres –participando en las sesiones de grabación de obras como “Flaming Pie” de Paul McCartney y “Wide Prairie” de Linda McCartney– como por sus propios proyectos.

Desde el lanzamiento de su material solista en 2010 con una serie de EPs, seguidos por su álbum debut “Me” en 2013 y “The Blackberry Train” en 2016, James ha mantenido una presencia discreta en la música, interrumpida por una pausa tras su último lanzamiento.

Además de su trabajo musical, James ha llamado la atención en internet gracias a clips virales relacionados con su carrera, incluyendo mensajes de apoyo de su famoso padre antes de presentaciones en vivo. “¡Hey Jamesy, dale caña hombre! ¡Sé que lo harás!”, le escribió Paul en una ocasión.

A principios de año, James McCartney retomó su carrera con el sencillo “Beautiful”, marcando su primer lanzamiento desde 2016. Esto abrió paso a rumores sobre la formación de un supergrupo compuesto por los hijos de los miembros del “Cuarteto de Liverpool”. Aunque estos rumores fueron desmentidos, el interés en el potencial musical y cultural de tal agrupación permanece.

La última canción de The Beatles

Además, el lanzamiento de “Primrose Hill” coincide con un momento en que The Beatles, a pesar de haberse separado hace décadas, continúan siendo relevantes en la cultura popular y musical. En noviembre, los miembros sobrevivientes de la banda anunciaron el lanzamiento de lo que se describió como su “última canción”, “Now And Then”, una obra que combina un demo grabado por John Lennon con tecnología de inteligencia artificial para completar la canción.

“Ahí estaba, la voz de John, cristalina. Es muy emotivo. Y todos tocamos en ella, es una grabación genuina de los Beatles”, así describió Paul McCartney la sensación de escuchar juntos de nuevo a todos los integrantes de The Beatles en el tema musical.

La pieza fue completada usando inteligencia artificial para aislar y clarificar la voz de Lennon, dando vida a una grabación que había permanecido inédita por décadas. “Fue increíblemente conmovedor oírlos trabajar juntos después de todos los años que mi padre había estado ausente. Es la última canción que mi padre y Paul, y George, y Ringo, harán juntos”, compartió Sean Lennon.

Liam Gallagher, enorme fan de la banda británica, también expresó su admiración por el lanzamiento: “‘Now and Then’ es absolutamente increíble, bíblico, celestial, desgarrador y conmovedor, todo al mismo tiempo”, declaró el exmiembro fundador de la famosa agrupación llamada Oasis. De hecho, esta última ha hecho diferentes covers de sus éxitos más notables a lo largo de los años.