Los mejores no buscan trabajo

Nolan Church es un experto reclutando nuevos trabajadores para empresas en las que ha trabajado en empresas como Google y siempre tiene consejos valiosos que compartir. Gracias a él sabemos que un CV interminable no atraerá a las empresas y que enviar un mensaje de seguimiento a los reclutadores es muy positivo si quieres realmente entrar en una compañía a trabajar.

Ahora se ha pronunciado sobre una tendencia en redes sociales. Concretamente en LinkedIn, que ofrece la posibilidad de que señales en tu foto de perfil si estás «Open to work» o abierto o abierta a trabajar, con un círculo verde alrededor. Y también permite a las empresas señalar si están contratando o «Hiring».

Sobre esto, Church alerta de que «hay una perogrullada en la contratación: las mejores personas no buscan trabajo«, dice, y por lo tanto esas personas tampoco anunciarían que están buscando trabajo. Lindsay Mustain, ex reclutadora de Amazon y actual asesora profesional, está de acuerdo. Eso sí, vamos a ver que hay otros expertos que no comparten la misma opinión.

Buscar trabajo abiertamente

Cuando estás buscando un nuevo trabajo, puede parecer una obviedad informar a la mayor cantidad de personas posible. Pero hay quienes difieren en sus opiniones sobre el banner «abierto a trabajar» de LinkedIn, el letrero verde que aparece justo debajo de tu foto si eliges activarlo.

«Es una gran señal de alerta» en un candidato a un puesto de trabajo, dice Nolan Church, ex reclutador de Google y actual director ejecutivo de la empresa de datos salariales FairComp. Cuando se trata de reclutamiento, se trata de una dinámica de poder, según sus palabras. Los reclutadores quieren quererte a ti, no al revés. Con ese banner activado, se muestra a las empresas que tienen el poder sobre la persona que busca trabajo con tesón.

El experto en marketing Pedro Rojas ya habló de esto hace un tiempo dentro de la propia red social. ¿Saldrías de tu casa con un cartel colgando del cuello que diga «busco empleo»?, arrancaba su reflexión. Él, como responsable de los procesos de selección de empresas varias y formador en ocupación y empleabilidad considera que es contraproducente.

Trabajando en procesos de selección he podido conversar e interactuar con muchos de mis colegas y personas involucradas con la elección de candidatos en todos los sectores e industrias y he obtenido mucha información sobre cómo los reclutadores ven y perciben el uso de la función “Open To Work” de Linkedin.

Afirma Rojas que «los profesionales del reclutamiento y la selección no van a Linkedin a buscar desempleados, van a buscar talento«. No quiere decir con esto que una persona desempleada no tenga talento, sino que los profesionales de la selección no van a contratar a una persona sólo porque esté desempleada. «A la hora de elegir no tendrán preferencias por quienes se haya puesto el marco verde».

LinkedIn cree lo contrario

Al mismo tiempo, los propios datos de LinkedIn no respaldan esta idea. Según las cifras que recoge CNBC, más de 33 millones de usuarios de LinkedIn lo tienen actualmente. La red social introdujo este banner “abierto al trabajo” durante la pandemia de Covid-19, en junio de 2020, cuando millones de personas se quedaron sin trabajo en cuestión de semanas.

La compañía ya había estado ofreciendo una función para señalar a los reclutadores de forma privada cuando alguien estaba en búsqueda activa de empleo, pero la pandemia parecía indicar la necesidad de algo más público, según un portavoz de LinkedIn.

Eso sí, LinkedIn no puede saber cuántas ofertas de trabajo han resultado del uso del banner (no pueden ver los mensajes privados entre personas). Pero han visto que las personas que lo activan tienen el doble de probabilidades de recibir un mensaje de un reclutador, según informaciones de la red social.

Esas personas también tienen un 20% más de probabilidades de recibir mensajes de la comunidad de LinkedIn en general, algunos de ellos mensajes sobre ofertas de trabajo en sus empresas.

Para las empresas más pequeñas, “puede resultar muy, muy útil”, de acuerdo con el portavoz de LinkedIn, ya que muchas veces no tienen presupuesto para tener todo un equipo de recursos humanos y esta opción les ayuda a conocer qué personas están disponibles para contratar. Eso sí, dicen desde la red social que no sirve con tener ese cartel, sino que hay que tener luego un completo perfil.

