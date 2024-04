Mandan a subsanar imputación fiscal contra Édgar Villegas; juez realizó tres observaciones

El ingeniero informático Édgar Villegas. Foto: APG

El fiscal departamental William Alave informó este miércoles que el juez quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz realizó tres observaciones a la imputación formal que hizo el Ministerio Público contra el ingeniero informático Édgar Villegas, quien destapó fraude electoral en 2019. Además, aseguró que no hay un plazo ni fecha para subsanar dichos errores.

Fuente: Brújula Digital

«Esta imputación (por los delitos de instigación pública a delinquir) fue observada para que se subsanen algunos elementos de fecha, tiempos y momentos del delito. Estamos trabajando en ello», declaró Alave.

El juez Juan Carlos Montalbán, a través de una carta, señaló que el memorial de imputación formal «nuevamente incurre en el mismo error la Fiscal de Materia, indicando fechas como el 25 de octubre de 2023, 26 de octubre de 2023. Además, menciona a los canales TVU y CNN en Español, pero no precisa dónde ocurrieron los hechos. Por ello, se devuelve la imputación formal, Resolución de Imputación Formal No FIS LPZ-MVBH No 010/2024, y se insta al Fiscal de Materia a subsanar, bajo responsabilidad penal y administrativa».

Alave aseguró que el juez no precisó una fecha o plazo para corregir las observaciones. Por su parte, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció que se inició una investigación para esclarecer la veracidad de la denuncia por instigación pública a delinquir que pesa sobre Villegas.

La coordinadora de la Fiscalía, Nilda Calle, explicó que los delitos por los cuales se acusa al ingeniero Villegas conllevan una pena de un mes a un año. «Esto no justifica una detención preventiva, ni mucho menos medidas cautelares. Si bien se presentó la imputación, fue para continuar las investigaciones y esperamos que el acusado presente pruebas de descargo o documentos que respalden sus afirmaciones sobre el presunto ilícito de fraude electoral para poder considerarlas».

El Ministerio Público tomó en cuenta el estudio realizado por la Universidad de Salamanca, que negó irregularidades en el cómputo electoral del 2019, para imputar al ingeniero Villegas por presunta instigación a delinquir, entre otros; no tomó en cuenta el informe de auditoría solicitado por Evo Morales y elaborado por 36 expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) que concluyó que entonces hubo “manipulación dolosa”, en las elecciones del 20 de octubre de ese año.

“Este proceso mereció una investigación la misma tuvo que llegar a un estudio pericial de informática llevado a cabo por la Universidad de Salamanca España que determinó que no han existido ningún tipo de irregularidades en el cómputo de las elecciones del 2019, no habría ningún tipo de aspecto doloso”, informó el lunes la coordinadora de la Fiscalía, Nilda Calle.

El profesor universitario de nacionalidad española, Juan Manuel Corchado, que en 2021 fue contratado por la Fiscalía General del Estado de Bolivia y que emitió un informe en el que dijo que no hubo fraude en las elecciones anuladas de 2019, enfrenta una investigación en su país, acusado de fraude académico y de hacer trampa para “inflar”, con perfiles falsos, su influencia en el mundo científico.

