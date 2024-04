Mi Teleférico: Costo por kilómetro de la ampliación de la línea Café es menor en $us 3 millones frente a lo que costó la actual línea

La ampliación de la Línea Café del Teleférico tiene componentes adicionales que hacen se requiera un presupuesto de hasta $us 62 millones, pero el costo de construcción de la nueva línea por kilómetro se acerca a los $us 36 millones, que es menor a los $us 39 millones que demandó la actual línea, informó el gerente de Mi Teleférico, Alejandro Blacutt.

De esta manera descartó las denuncias de presunto sobreprecio, porque el crédito requerido para la obra incorpora otros componentes en todas las líneas del transporte por cable. “$us 39 millones de dólares es el costo por kilómetro (de la actual línea Café), y el costo por kilómetro de nuestro proyecto es de alrededor de $us 36 millones”, explicó en Bolivia Tv.

El Senado rechazó el 24 de abril el crédito de hasta $us 62 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ampliación de la Línea Café hasta la zona de Pampahasi, pese a que fue avalada en la comisión respectiva. Solo la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos justificó su voto en contra.

Una vez rechazada la norma de crédito volvió a la Cámara de Diputados -donde fue aprobada sin ninguna observación- con el riesgo de aplazarse su tratamiento hasta la próxima legislatura. Más de 135.000 vecinos del macrodistrito San Antonio fueron perjudicadas con la decisión senatorial que Blacutt lo atribuyó solo al condicionamiento de aprobar las leyes en contra de la prórroga de mandato de las autoridades judiciales.

Respecto a las denuncias de sobreprecio, Blacutt lo negó y explicó que quienes denuncian ese extremo no explican que el crédito tramitado de hasta $us 62 millones también incorpora mejoras en las 10 líneas de Mi Teleférico.

“Se dividen en tres componentes, 48 que sería para la puesta en marcha, de ahí van 2 millones también para obras complementarias, estamos hablando de 8.2 millones para la instalación de un sistema fotovoltaico y 5 millones en diferentes proyectos de movilidad urbana”, detalló.

La obra, entonces, trae beneficios sociales, económicos, culturales y otros que “les ha importado a los senadores, porque la sesión en la que se ha tratado nuestro crédito no ha tardado más de cinco minutos”, cuestionó.

Legisladores que responden a Evo Morales y a las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos articularon un bloque y bloquearon la aprobación de créditos. El bloque se articuló en 2023 y viabilizó la reelección de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, además, ahora sumaron la exigencia de aprobación de dos leyes que rechazan la prórroga de mandato de las autoridades judiciales.

