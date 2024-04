Mi Teleférico de La Paz proyecta unir la línea Morada y el aeropuerto de El Alto con buses eléctricos

En conferencia de prensa, el gerente de Mi Teleférico, Alejandro Gonzáles, explicó que del crédito externo de $us 62 millones, $us 16 millones son para la intervención, revitalización y mejoramiento de las 36 estaciones de Mi Teleférico y $us 46 millones son para la ampliación de la línea Café.

“Justamente dentro de este crédito, en un componente III está unir, en términos de movilidad urbana, la estación 6 de Marzo de la línea Morada con el aeropuerto, no con línea de Teleférico, sino con buses eléctricos, por un carril exclusivo”, dijo.

Detalló que uno de los ítems del componente III es la elaboración del informe de este proyecto, que abordará, por ejemplo, qué cantidad de buses eléctricos se requerirá, de qué capacidad, tipo de motor, entre otros detalles.

“El informe de preinversión es lo que nos va a arrojar justamente los detalles de este proyecto en cuanto a número de buses, qué tipo de buses y todas las características y detalles que pueda tener este proyecto”, remarcó.

La mejora de las 36 estaciones de Mi Teleférico implica la instalación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica con la finalidad de ahorrar electricidad, recurso principal con el que funciona la empresa de transporte por cable.

En ese contexto, el gerente de la estatal exhortó a la Cámara de Senadores a acelerar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley sobre el crédito de $us 62 millones para el programa de ampliación y movilidad eléctrica de la estatal.

En diciembre de 2023, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto del programa de “Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de $us 62 millones.

El 1 de marzo de este año, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en sus estaciones en grande y detalle, el proyecto de ley para viabilizar el crédito y lo remitió a la Cámara de Senadores para su revisión.

Sin embargo, el proyecto aún se encuentra pendiente de tratamiento y aprobación en esa instancia legislativa.