El ministro de Economía aseguró que no amerita una rebaja de esa magnitud y desconoce en base a qué fuentes hicieron la evaluación. Dijo que Bolivia no tiene problemas de solvencia.

El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que no ameritaba una rebaja de la “magnitud” que le otorgó la calificadora Moody’s a Bolivia y aseguró que desconoce en base a qué fuentes hicieron esa evaluación pues no asistieron a una reunión que tenían con esa cartera justamente para conocer las cifras económicas del país.

El viernes, la agencia de calificación global Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.

“Nosotros teníamos una reunión con Moody’s que la suspendieron y no hubo espacio para hablar con ellos y sacaron su calificación. Así que no sabemos sobre qué base o fuentes la hicieron, pero los resultados que mostramos como país no amerita una rebaja de esa magnitud”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.

Bolivia

La autoridad remarcó que Bolivia está cumpliendo puntualmente con el pago de la deuda externa y señaló que el informe de la calificadora no refleja la situación económica del país.

“Para el gobierno queda claro que hemos ido cumpliendo el servicio de la deuda externa de forma responsable, puntual. Recuerden que las calificaciones en relación a la baja eran porque íbamos a entrar en incumplimiento de la deuda; hace más de cinco informes de diferentes calificadoras decían que íbamos a entrar en incumplimiento y eso no ha ocurrido, hemos cumplido con el servicio”, puntualizó.

Recordó que en 2023 las proyecciones de crecimiento económico de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para Bolivia auguraban un 1,8% y 1,9%; sin embargo, según Montenegro “hemos terminado con 3%”.

“Tenemos uno de los mayores crecimientos de la región en un ambiente de incertidumbre que vive el mundo actualmente; países con variación negativa de crecimiento, en ese ambiente la económica boliviana mantiene estabilidad de precios. Todos estos resultados son una muestra de que Moody’s; no ha tomado en cuenta muchos de los indicadores macro económicos relevantes”.

Solvencia y liquidez

Montenegro también señaló a la Asamblea Legislativa por no aprobar millonarios créditos que generarían más divisas en el país y aseguró que el “boicot” es una “manera sistemática de generar asfixia económica”; y las calificadoras lo toman en cuenta. Garantizó que el país no tiene problemas de solvencia, sino de liquidez.

“Un elemento que es una constante en los informes de las calificadoras es el problema político; que se está dando en la Asamblea y está mostrando que Bolivia no tiene un problema de solvencia sino de liquidez; porque hay malos asambleístas. Son más de $us 700 millones que están estancados; por solamente por el capricho de no aprobarlos”.

Remarcó, además, que el presidente Luis Arce dijo el domingo que el país ya no tiene la plata de antes para hacer obras; y aseguró que los recursos se invierten en más exploraciones y para potenciar la industrialización.