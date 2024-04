Moody’s rebaja calificación crediticia de Bolivia por caída persistente de reservas y alto riesgo político

Moody’s ha vuelto a rebajar la calificación de crédito de Bolivia de Caa1 a Caa3 aunque cambió su perspectiva a estable . El cambio de perspectiva de negativo a estable puede significar una disminución del riesgo ante un evento crediticio a corto plazo. El Gobierno, pese a haber solicitado el informe, ahora lo rechaza porque la calificadora no considera las políticas económicas del Ejecutivo.

Los préstamos pendientes de instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, una fuente importante de moneda fuerte para el soberano, no habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa hasta hace muy poco debido a las luchas internas entre diferentes facciones del partido gobernante.

Los préstamos proporcionan financiamiento esencial para el déficit en cuenta corriente de Bolivia a corto plazo, pero no abordan las necesidades de financiamiento externo a largo plazo del país. Si bien los pagos de capital de los dos bonos soberanos internacionales pendientes de Bolivia no vencerán hasta 2026, las presiones persistentes de liquidez externa han aumentado los riesgos crediticios soberanos.

Moodys señala que la calificación de riesgo se elaboró a pedido del Gobierno boliviano. «Las reservas internacionales netas de Bolivia (incluyendo oro) cayeron a $us 1.700 millones para fines de diciembre de 2023, cubriendo menos de dos meses de importaciones. Esto a pesar de que el Banco Central de Bolivia recibió autorización del Congreso para vender una porción de sus reservas de oro bajo una nueva Ley del Oro«, precisa el documento.

La Ley del Oro tenía como objetivo estabilizar las reservas de divisas, pero las mismas no aumentaron sino que disminuyeron a $us 166 millones. Para finales de 2023, según la ley, el Banco Central solo podía vender oro adicional por un valor aproximado de $us 300 millones.

Se espera un déficit en cuenta corriente de más de $us 2.000 millones en 2024, financiado en poca parte por inversión extranjera directa.

El escenario político influye