Las motos están en la mira. En apenas los primeros tres meses de esta gestión 1.239 accidentes de tránsito protagonizados por estos vehículos de dos ruedas fueron registrados en el país; los cuales causaron en este tiempo que 75 personas pierdan la vida. El Gobierno y la Policía activarán un plan de intervención, ante la preocupación por este tema.

“Dentro de los casos estadísticos podemos mencionar que, en el primer trimestre de esta gestión, se han suscitado 1.239 accidentes o hechos de tránsito de motocicletas; de los cuales han tenido como consecuencia 1.164 personas heridas; y 75 personas que han perdido la vida”, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Los reportes son diarios. Hechos que involucran a motos no son extrañadas para la Policía Boliviana, que sanciona desde falta de uso de medidas de seguridad, hasta exceso de velocidad y accidentes. Por esto, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y la fuerza del orden emprendieron una nueva campaña.

MOTOS

“Preocupados, pero además también asumiendo acciones ante esta tendencia que va en crecimiento, nuestro hermano ministro de Gobierno, compañero Eduardo del Castillo, ha instruido que, en coordinación con la Policía, Univida y también los representantes del sector autotransporte se establezcan acciones orientadas a disminuir estos hechos y, por otro lado, también a capacitar y concientizar a la población sobre las medidas de seguridad”.

El plan se ha denominado “Seguros al Volante” y tendrá cuatro componentes esenciales. El primero será orientado a campañas de concienciación que se desplegarán en puntos móviles estratégicos, como avenidas principales y ferias de las distintas regiones; también existirán puestos fijos para brindar la información.

“Por otro lado se van a realizar capacitaciones y talleres gratuitos. Esto va a estar a cargo de la fundación Cruz Prevencionista, que va a estar orientado a conducción segura y prevención de accidentes, con especialidad en tema de motocicletas”.

El tercer pilar estará a cargo de la Policía. Se trata de despliegue de controles preventivos de tránsito, por medio de las direcciones departamentales. “Vamos a tener tres etapas: la primera que va a ser de concientización una semana; la segunda, de que la persona que no porte con licencia, no cuente con el casco tanto el que conduce la motocicleta como el acompañante no va a poder continuar su rumbo hasta que no presente los mismos; o en su defecto también se van a hacer los controles de verificación del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) correspondiente”.

ACCIDENTES

El plan contempla un registro de conductores, control y seguridad. De esta manera, el Gobierno con la Policía esperan que estas elevadas cifras puedan disminuir.

“Consideran los datos que la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) nos ha podido entregar el día de hoy (martes), a través de su instituto correspondiente, de un estudio realizado hace algunos años en la ciudad de La Paz, el 40% de motocicletas que circulan en el centro paceño no cuentan con el debido casco ni tampoco las medidas de seguridad; por lo cual se están lanzando este plan”.

El director nacional de Tránsito, coronel Carlos Ponce, informó que, a partir de este plan, se va a emitir las órdenes a todas las direcciones departamentales para ejecutar éste con sus cuatro pilares fundamentales. Aseveró que se hará un especial énfasis en el eje central del país: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde se registra la mayor cantidad de parque automotor de motocicletas.

“También en el oriente del Estado Plurinacional, vale decir en Cobija, Beni se van a realizar estas tareas de prevención, de disuasión y sensibilización”, informó Ponce.

La primera semana será de concienciación, pero, a partir de la segunda, los controles y sanciones serán estrictos.