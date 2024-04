«No acepte alimentos de extraños»: Activan campañas en terminales de La Paz para evitar más «pildoreados»

Fuente: Unitel

Personal municipal, policial y de la ATT realiza campañas en las terminales de La Paz y El Alto, debido a los recientes casos de personas dopadas en buses que llegan de Oruro.

Hasta la fecha, se reportó que 11 adultos mayores fueron dopados por pasajeros que, presuntamente, habrían subido al bus en medio camino. En el último caso, la víctima tuvo que ser internada en el hospital, ya que estuvo inconsciente por más de 12 horas. Actualmente, se recupera en un centro médico.

Desde anoche y durante la madrugada de hoy, se realizaron operativos conjuntos, que aseguran serán constantes, para concientizar a la población al respecto.

«Los operativos se harán de manera bidireccional, ya hablamos con la administración de la terminal de Oruro y esto permitirá que la gente ya no tenga este tipo de extremos. Nuestro personal está informando a la gente que no acepte absolutamente nada, ningún tipo de bebidas para no ser dopados«, detalló Américo Gemio, administrador de la terminal.

Así, funcionarios municipales han estado subiendo a los buses para informar sobre los casos de víctimas dopadas por personas inescrupulosas que invitan yogures, juguitos o galletas, que contienen sustancias que provocan sueño profundo.

Los viajeros resaltaron la campaña y comentaron que todos deberían saber que no hay que aceptar comida o bebidas de personas extrañas.

A la vez, se distribuye un folleto elaborado por la Policía Boliviana, que detalla los riesgos y recomendaciones para evitar robo de pertenencias dentro de los buses, además de dónde denunciar si el conductor excede velocidad o recoge pasajeros de la carretera.

«Estamos seguro de que la gente va a tomar conciencia y se evitará este tipo de situaciones«, agregó Gemio.

Del mismo modo, en la Terminal Metropolitana de la ciudad de El Alto, se intensifica la campaña de prevención e informativa a los usuarios.

«Estamos realizando operativos en la Terminal Metropolitana, a raíz de los casos surgidos. Personal policial y la ATT está al interior de los buses, visitando a los usuarios y haciendo el trabajo de concientización, evitar que las personas reciban alimentos de extraños. También prohibimos que vendedores ambulantes ingresen y no hagan actos delictivos al interior de un bus«, informó Víctor Flores, responsable de Comunicación.

Además de la presencia dentro de los buses, también se emite el mensaje por los altavoces de la terminal.