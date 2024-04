ONU: primer trimestre de 2024 fue el «más violento» en Haití

Datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) indican que hay «un nivel alarmante» de violencia contra niñas y niños.

Fuente: DW

La violencia no da tregua en Haití y el primer trimestre de 2024 ha sido el más sangriento en el país desde 2022, cuando empezó la peor ola de delincuencia y criminalidad en los últimos años, según trascendió este viernes (19.04.2024).

En total, se registraron más de 2.500 casos de muertes violentas o heridas graves causadas por bandas criminales -lo que supone 53 % más en relación con el que era el trimestre más violento, que fue el inmediatamente anterior (octubre-diciembre de 2023)- dijo este viernes el portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, citando cifras de la misión de la ONU en el país caribeño (BINUH).

More than 2,505 victims of murder or injury in the first quarter of 2024, +53% compared to late 2023. It is the most violent period since at least the beginning of 2022 in Haiti. Read the report: https://t.co/8YaVI0FoRP

— BINUH (@BINUH_UN) April 19, 2024