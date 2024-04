Operativo policial en un restaurante en busca de extranjeros vinculados al narcotráfico en la capital cruceña

Fuente: Red Uno

En un operativo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) allanó un restaurante de comidas colombianas ubicado en el noveno anillo de la avenida Monte Cristo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según los propietarios del establecimiento, la incursión policial se llevó a cabo en busca de individuos presuntamente vinculados al narcotráfico, de nacionalidad colombiana, que frecuentarían el lugar.

Sin embargo, los propietarios del restaurante manifestaron su desconocimiento respecto a las personas buscadas, asegurando que siempre han colaborado con las autoridades y que no tienen relación alguna con actividades ilícitas. La propietaria del local señaló que, en anteriores intervenciones, los agentes policiales han desactivado las cámaras de seguridad y los dispositivos DVR sin explicación aparente.

“Dicen que vienen a buscar a unas personas que vienen a comer acá. Hace tres días vino a almorzar un hombre moreno y alto, pero no lo conozco. Y ahora la Policía viene y me malogran mi negocio”, relató la propietaria del restaurante.

“No los conocemos, no sabemos nada de ellos, solo atendemos el restaurante”, afirmó otro de los propietarios, refiriéndose a los individuos buscados por la policía. Además, denunció que, durante el allanamiento, los agentes no presentaron una orden judicial y realizaron una serie de interrogatorios intimidantes, generando daños materiales y afectando el normal funcionamiento del negocio.