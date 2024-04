Pacto de Unidad denuncia reticencia al diálogo de Evo y él dice que Arce quiere acabar con el MAS

Luis Marcelo Tedesqui Vargas.

Fuente: El Deber

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala ‘arcista’, Lucio Quispe, aseveró: “ Hoy hemos convocado a Evo Morales y su silla está vacía, seguimos esperando nosotros . Quisiera aclarar con documentación en mano que lo hemos convocado en cinco ocasiones. A veces la gente no cree y por eso muestro las cartas para que ustedes comprueben. Este instrumento político nos ha costado, y esto es una falta de respeto. El hermano Evo sigue diciendo que somos ilegales, ilegítimos. Aquí está mi credencial, yo soy el ejecutivo legalmente acreditado de la CSUTCB y reconocido por la Central Obrera Boliviana, (no hay) ningún ilegal aquí”, aseveró.

Quispe dijo que el MAS “no puede perder su personería jurídica, y por eso nosotros le pedimos (a Evo Morales) que recapacite, que venga para dialogar. Se le han subido los humos y no sé hasta dónde quiere llegar. El término fenece este lunes, el congreso que está convocado del 3 al 5 de mayo es el oficial. Ya no falta mucho, ahí nosotros definiremos la directiva”.

Por su parte, el ejecutivo de los Interculturales, Esteban Alavi, complementó que las invitaciones a Morales son “ documentos notariales, no es posible que se resista a posibilitar la unidad de la dirigencia en todo el país, y presentar una sola posición ante el Tribunal Supremo Electoral. El sábado tuvimos un ampliado nacional de los interculturales para elegir a nuestros representantes en el congreso del 3, 4 y 5 de mayo. No podemos dar paso atrás”.

Por su parte, la ejecutiva de las Bartolinas, Guillermina Kuno Huanca, dijo que “Evo no atendió, ni como Bartolinas, ni como Pacto de Unidad, al llamado (que) no (es) para pelear, sino para buscar la unidad. Nosotros somos legales y legítimos, que no se confundan las bases. El MAS es de las organizaciones sociales, no de una persona”.