Paro de 48 horas de trabajadores de aseo urbano deja a Santa Cruz sin recolección de residuos

Los trabajadores denuncian deuda por salarios, falta de aportes a la Gestora y precarias condiciones laborales.

«También denunciamos públicamente que no se está pagando a la Gestora. Si bien se les descuenta a los compañeros mensuales, ese descuento no va al pago de la Gestora «, agregó.

«El salario se ha venido pagando pausadamente, lo cual no corresponde. Nos dan un monto un día, un monto a la siguiente semana y el otro monto al final de mes», comentó uno de los trabajadores.

Los trabajadores denuncian que la empresa les adeuda salarios desde hace varios meses e incluso los pagos de estos salarios son irregulares . Además, aseguran que no se están realizando los aportes patronales a la Gestora.

Paro de recolectores de basura/ Foto: Juan Carlos Torrejón

No habrá recojo de basura

Este paro de 48 horas significa que no habrá recojo de basura en la ciudad de Santa Cruz durante ese tiempo. Los trabajadores aseguran que no pueden seguir trabajando en estas condiciones y que no descansarán hasta que sus demandas sean atendidas.

«Con todo cariño queremos salir a trabajar, pero no podemos después de tanta discriminación, tanta vulneración de derechos«, dijo uno de los representantes de los trabajadores.