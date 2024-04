Pasajero denuncia a BoA por robo de varios objetos de su maleta que llegó a Madrid “destrozada”

Independientemente de las cosas que me robaron, el hecho es que han forzado la maleta, han reventado los seguros y han abierto toda la maleta, han revisado la ropa.

David Buitrago denunció que fue víctima de un robo de varios objetos de su equipaje por la empresa Boliviana de Aviación (BoA), cuando viajó de Santa Cruz a Valencia, España. “La maleta llegó reventada y destrozada a Madrid”, afirmó.

El ciudadano dijo que el 11 de abril se trasladó de Cochabamba al aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz donde hizo su chek-in para tomar el vuelo a España, dejó sus maletas en la empresa BoA, pusieron las etiquetas a su equipaje y hasta ahí todo parecía bien.

Sin embargo, cuando llegó a Madrid grande fue su sorpresa al ver su maleta totalmente destrozada, en el aeropuerto de Madrid -dijo- por gentileza pusieron su maleta en una bolsa de plástica para evitar que se derramen sus pertenencias.

“La maleta llegó reventada y destrozada a Madrid, en Madrid por gentileza pusieron un plástico para que las cosas no se sigan saliendo”, contó el ciudadano en el programa Antes del Mediodía en radio Fides.

Describió que en su maleta llevaba todo legal, como algunas botellas de singani para obsequiar, algunos paquetes de café, algunos utensilios de recuerdos de Bolivia para su familia y sus amistades.

Pero “independientemente de las cosas que me robaron, el hecho es que han forzado la maleta, han reventado los seguros y han abierto toda la maleta, han revisado la ropa, no sé qué estaban buscando”, manifestó Buitrago.

Aseguró que no es posible que el robo se hubiera producido cuando ya estaba en España, toda vez que en Europa cuando un equipaje es observado se abre la maleta en presencia del propietario.

“En España, en Europa, cuando detectan algo anormal (en la maleta) la marcan y, cuando el usuario va a recoger su maleta, la policía local te detiene y te hace abrir la maleta (…) En cualquier aeropuerto se llama al pasajero para abrir el equipaje”, afirmó.

Lo que en este caso no sucedió, la maleta llegó a su destino totalmente destrozada, lo que genera una desconfianza en la empresa BoA, porque el tema no es que solo te roben, sino que “te pueden meter algo”, lamentó el usuario de la empresa.

“El hecho es que ya no es que me hayan sacado (objetos), hayan hurgado, hayan revisado y me hayan robado, así sea una o 20 cosas”, sostuvo.

En febrero, una ciudadana china denunció un hecho similar

Este no es el primer caso de denuncia de robo, el pasado mes de febrero una ciudadana de nacionalidad china que llegó a Bolivia para hacer turismo denunció que funcionarios de BoA sustrajeron $us 4.600 que se encontraba en su maleta, cuando viajó desde Santa Cruz hasta Miami, Estados Unidos.

“Ellos roban toda la plata en mi maleta, eran 4.600 dólares, son de la aerolínea BoA. Cuando les doy mi maleta todo estaba cerrado, pero ahora está abierta y mi plata estaba aquí. Ahora todo está abierto”, comentó la ciudadana a través de un video que difundió en red social Tik Tok.

En esa oportunidad, se pudo observar en un video cómo personal de la FELCN hacía una revisión manual del equipaje de la joven, el acto se hacía sin la presencia de la pasajera dueña de la maleta.

Para su descargo, BoA dijo esa vez que todos los equipajes facturados y recibidos por las aerolíneas son sometidos a dos instancias de control:

1. Revisión de AVSEC (Seguridad) a cargo del Administrador de Aeropuerto – Naabol.

2. Revisión RX y Manual a cargo de personal de la FELCN.

Luego de estos procesos de revisión los equipajes son recibidos nuevamente por las aerolíneas para proceder con el carguío a las aeronaves.

Buitrago manifestó que espera que la empresa BoA responda por este hecho, toda vez que su maleta fue depositada a los funcionarios de esa aerolínea.

La ANF consultó a BoA sobre la denuncia, la empresa dijo que revisaba el caso.

