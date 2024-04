Paso a paso para volver a ver todas mis historias antiguas en Instagram

Bien sabemos que dentro de Instagram podemoscompartir historias en formato de fotos, imágenes, videos o repost de otra cuenta siempre y cuando se encuentre pública.

No obstante, a más de uno le ha pasado que queremos volver a observar nuestras historias viejas. Así que si no sabes cómo hacerlo, acá te dejamos los pasos que debes seguir para tener acceso a esta bondad.

Dónde encontrar mis historias antiguas

Es importante que sepamos que todo el historial de nuestras historias, reels y publicaciones quedan guardadas dentro de un apartado en específico dentro de nuestra cuenta de Instagram.

Primeramente, debemos abrir nuestra aplicación de Instagram en el móvil, luego de ello vamos a dirigirnos al apartado de perfil, el cual se ubica en el menú que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, más específicamente en nuestra foto de perfil en caso de tener una.

Cuando ya estemos en nuestro perfil, procederemos a pulsar sobre el icono de las 3 líneas que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla del móvil, seguidamente veremos un menú que alternativo que nos ofrece diversas opciones, pero nosotros vamos a tocar en Archivo.

Y así de sencillo ingresaremos al archivo de historias, publicaciones e inclusive videos en vivo, además observaremos un icono que hace referencia como a una ubicación en un mapa y es que este tiene a función de recopilar los lugares en donde hemos subido nuestras por medio del GPS.

Adicionalmente, podemos descargar las historias que se encuentren en nuestro historial, para hacerlo tenemos que ubicar la historia que queramos descargar, luego de ello tocamos sobre la misma y seleccionamos los tres puntos que se encuentran en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pulsamos en Guardar foto.

Cómo volver a subir una historia antigua

Sinceramente, esta es una acción que no tiene ninguna ciencia, es un procedimiento realmente sencillo que todos y cada alguno de nosotros puede realizar.

Para ello debemos seguir el mismo paso a paso explicado anteriormente, luego tendremos que encontrar la historia que queremos volver a subir en nuestra historia, después de abrirla veremos una serie de iconos en la parte inferior, pero nos fijaremos en la que lleva por nombre Compartir.

Una vez la seleccionemos veremos la opción de subir nuestra historia, pero esta vez con un detalle llamativo y es aquel que dice recuerdos y la fecha en la que subimos la historia original, siendo un detalle icónico para volver a subir nuestras historias.

Cómo evitar que Instagram guarde mis historias

Si por alguna casualidad no estamos de acuerdo con que Instagram guarde un historial de nuestras historias, no es motivo de preocupación porque existe una función que podemos activar para que esto no siga pasando.

Tendremos que seguir el mismo procedimiento que hemos hecho en los pasos anteriores, después de ubicarnos en el archivo de las historias, vamos a pulsar sobre los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha y seleccionamos en Configuración y automáticamente veremos la opción de Guardar historias en el archivo y procedemos a desactivarla.