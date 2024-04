Peleas al concluir el congreso del MAS Tarija, rechazan que el Pacto de Unidad esté al mando

En este encuentro se acordó que en 60 días se convocará a un nuevo congreso, donde se elegirá recién al nuevo directorio departamental del MAS de Tarija

En el Coliseo 15 de Noviembre se desarrolló el congreso departamental del Movimiento al Socialismo (MAS) de Tarija, donde se han registrado conflictos. Los sillazos, ya comunes en este tipo de encuentros políticos, no faltaron.

Según el reporte de Play Noticias, se intentó bajar de la testera a la ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Julia Ramos, pues rechazan que sea miembro del comité ad hoc que tendrá a su cargo la elección de la nueva directiva del MAS de Tarija.

José Hinojosa, miembro del partido de gobierno, recordó que el congreso de este sábado tenía el objetivo de convocar a la unidad de las organizaciones sociales y para reorganizar a la dirección departamental del MAS de Tarija, que desde el 2018 estaba dirigida por Carlos Acosta.

Hinojosa dijo que el problema se suscitó porque el Pacto de Unidad, integrado por la Federación de Campesinos, Interculturales y las mujeres Bartolina Sisa, quiere dirigir la dirección departamental del MAS.

“Nuestras organizaciones han dicho no a esa situación, no pueden ser ellos juez y parte. Ellos son Pacto de Unidad y no pueden llevar también la representación de una departamental, eso ha ocasionado la molestia de la militancia”, indicó.

Hinojoza aseguró que el enojo no es solo con Julia Ramos, si no con el Pacto de Unidad en sí. “Esto la militancia no lo va a permitir, como regional Cercado no estamos de acuerdo y no vamos a permitir la actuación que ellos quieran hacer”, recalcó.

Debido a los problemas registrados, se pidió la presencia de efectivos policiales.