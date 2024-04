Por qué Google está eliminando datos de búsqueda en modo incógnito

Google ha accedido a eliminar un amplio volumen de datos de búsqueda, y lo ha hecho como respuesta a una demanda que alega que la compañía seguía el rastro de usuarios estadounidenses que creían navegar en privado a través del modo incógnito de Chrome.

La demanda, presentada inicialmente en junio de 2020, buscaba una compensación de al menos 5 mil millones de dólares, basándose en la acusación de que Google engañaba intencionalmente a los usuarios con la opción de navegación incógnita. Según los demandantes, esta función daba una falsa sensación de privacidad, cuando en realidad, Google seguía recopilando datos sobre las actividades en línea.

Ayer lunes, se presentó un acuerdo propuesto ante un tribunal federal en San Francisco, que, de ser aprobado, obligaría a Google a «eliminar y/o remediar miles de millones de registros de datos» asociados al uso del modo incógnito en el navegador Chrome. Lo interesante de este acuerdo es que no contempla indemnizaciones monetarias directas, pero sí permite a los usuarios de Chrome que se sientan agraviados demandar a Google por separado para obtener compensación económica.

Parte de la controversia se centra en el uso de cookies de terceros por parte de Google, pequeños archivos que se utilizan para rastrear la navegación web y dirigir publicidad. Google ya ha comenzado a limitar estas cookies para algunos usuarios de Chrome y anunció planes para eliminarlas gradualmente, aunque este proceso se ha retrasado en varias ocasiones.

La verdad es que me ha sorprendido el acuerdo. Esperaba que al final se solucionase con grandes cheques, como suelen hacerse estas cosas, pero pedir la simple eliminación, y abrir las puertas a que cada usuario haga lo que quiera de forma independiente… eso no me lo esperaba.

En realidad tiene sentido. Ya hemos visto muchas noticias del tipo «La UE multa a Google por usar datos de sus usuarios», pero los usuarios nunca han visto ni un euro, todo queda «en la UE». Ahora ocurre en Estados Unidos, pero puede ser que mañana se replique este movimiento en otros lugares del mundo.