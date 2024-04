Presidente interino del TSE admite que un recurso puede frenar las elecciones judiciales y lo considera nefasto

“En el informe de rendición de cuentas del Órgano Electoral se hizo conocer que el hecho de que las elecciones judiciales no se hubieran llevado adelante en 2023, como mandaba la CPE, clave en cuanto al período de mandato, es un aspecto clave para la salud de la democracia. Esperamos que se pueda reencaminar este proceso electoral , que la Asamblea pueda cumplir su función para que el TSE lleve adelante el proceso y que los encargados de administrar la justicia puedan delimitar claramente sus atribuciones y sus funciones”, manifestó Vargas.

Por ese motivo, advirtió que “es un riesgo que un posible amparo pueda paralizar el proceso electoral. No se ha visto antes, no recuerdo que las elecciones de 2011 y de 2017 hubieran sufrido tantas paralizaciones como se ven ahora en este último tiempo. Vemos como un posible riesgo que en este proceso, algún tribunal de garantías pueda paralizar un calendario electoral. No se vio, sería nefasto para la administración de elecciones”.