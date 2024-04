Procurador dice que la semana que viene es crucial para Bolivia por el asalto al hotel Las Américas; CIDH decidirá si pasa el caso a la Corte

“Es un proceso que no es de ahora, existía siempre porque las víctimas antes de acudir a la CIDH, han acudido a las autoridades bolivianas para que se lleven a cabo esas investigaciones”, acotó el procurador.

En ese marco, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado , pidió al expresidente Evo Morales que se someta a la investigación que realiza el Ministerio Público y si tiene que ser citado que asista a declarar y que no huya del país.

“Yo creo que Evo Morales, como cualquier otro ciudadano del país, está sometido a las leyes vigentes y por supuesto si es citado tiene que concurrir a donde sea convocado, no goza de ningún privilegio. Ahora, espero que cumpla su palabra y no escape del país porque yo me acuerdo que en 2019 nos dejó votados a toditos”, afirmó Mercado.