Propuestas de evistas y arcistas van desde la modificación del estatuto masista hasta un congreso de unificación

Legisladores arcistas y evistas lanzaron este martes un par de propuestas para unificar al Movimiento Al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones presidenciales 2025, desde un congreso de unificación en el que participen ambos líderes, Evo Morales y Luis Arce, hasta la modificación de los estatutos del partido azul para habilitar al primer mandatario como candidato a las elecciones primarias.

Fuente: Brújula Digital

«Tenemos previsto un congreso auspiciado por las organizaciones sociales y una gran parte del directorio (a realizarse entre el 3 y 5 de mayo en El Alto). Debemos realizar un análisis exhaustivo y, si es posible, elaborar una propuesta para que se lleve a cabo un congreso de unificación, ya que es necesario cumplir con lo que establece nuestro reglamento», declaró el diputado arcista Delfor Burgos.

El artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS establece que el congreso nacional del partido debe ser convocado por la «Dirección Nacional» previo «consenso» con las organizaciones matrices. Evo Morales lidera la dirección nacional y en octubre pasado realizó un congreso en Lauca Ñ que no fue reconocido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que Luis Arce cuenta con el respaldo de algunas organizaciones matrices y tiene previsto realizar su congreso en El Alto.

«No es desconocido para nadie que el congreso del Chapare (Lauca Ñ) no se ajustaba al estatuto y a lo que demandan nuestras propias normativas vigentes en el país. Siempre hemos afirmado que ese congreso no era viable», afirmó Burgos.

Por otro lado, el diputado arcista Jerges Mercado, también instó este martes a un encuentro entre ambos líderes. «Buscamos la unidad, coordinando con las organizaciones matrices legalmente constituidas. Esperamos que el congreso en El Alto sea un gran evento democrático del MAS, salgamos unidos como lo requiere el pueblo boliviano y nuestra militancia».

El senador del MAS del ala evista, Leonardo Loza, dijo el lunes que el presidente Arce no cumple con los 10 años de militancia requeridos para ser candidato presidencial, pero, dijo, los evistas están dispuestos a modificar los estatutos para que pueda participar en unas posibles elecciones primarias.

«Para ser candidato a presidente o vicepresidente, se requiere una militancia mínima de 10 años, y tenemos información de que Lucho Arce no cumple con ese requisito (ya que solo tiene siete años de militancia). Está inhabilitado, pero podemos trabajar en ello, podemos modificarlo. Depende de nosotros, no somos inflexibles, no somos egoístas», agregó.

El domingo, el expresidente Evo Morales cambió su discurso y desafió a Luis Arce a participar en unas primarias internas cerradas para que las bases elijan al candidato del MAS para las elecciones presidenciales de 2025.

Desde el gobierno y el ala arcista se rechazó esta posibilidad, argumentando que Evo Morales está inhabilitado para ser candidato según una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en diciembre del año pasado.

BD/LE/CT