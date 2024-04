Regulador estadounidense prohíbe a la mayoría de las empresas el uso de cláusulas de no competencia

Esta nueva medida, que empezará a aplicarse dentro de 120 días, responde a instrucciones del presidente Joe Biden, quien solicitó a la Comisión Federal de Comercio limitar el uso “injusto” de dichas restricciones

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos prohíbió los acuerdos de no competencia a nivel nacional. (REUTERS/Andrew Kelly)





La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) anunció la prohibición de los acuerdos de no competencia a nivel nacional. Esta medida, aprobada con una votación de 3 a favor y 2 en contra, impactará en decenas de millones de trabajadores, desde empleados de salario mínimo hasta ejecutivos de alto nivel.

La normativa, que entrará en vigencia en 120 días, según confirmó CBS News, se alinea con instrucciones previas del presidente Joe Biden, quien había instado a la Comisión a limitar el uso “injusto” de dichas restricciones laborales.

“La FTC está tomando medidas enérgicas contra los ‘acuerdos de no competencia’, contratos que los empresarios utilizan para impedir que sus trabajadores cambien de trabajo aunque ese trabajo pague unos dólares más o proporcione mejores condiciones laborales. Los trabajadores deben tener derecho a elegir para quién quieren trabajar” dijo el mandatario tan pronto se conoció la decisión, en declaraciones citadas por CNN.

Los acuerdos o cláusulas de no competencia son contratos legales en Estados Unidos, a través de los cuales un empleado se compromete a no entrar en competencia con su empleador después de concluir su relación laboral. Esto incluye no trabajar para competidores directos o iniciar un negocio en el mismo sector por un periodo y en una ubicación geográfica especificados en el acuerdo. Su objetivo es proteger los secretos comerciales, la propiedad intelectual y la información confidencial de la empresa.

La nueva normativa impulsada por el presidente Joe Biden entrará en vigor en 120 días. (Freepik)

Se estima que unos 30 millones de personas, o uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos, están sujetos a restricciones de no competencia, que limitan su capacidad para cambiar de trabajo dentro de su sector o iniciar negocios propios.

La FTC recibió más de 26,000 comentarios públicos sobre la regulación propuesta y determinó que los acuerdos de no competencia “privan a las personas de su libertad económica”. Además, sostiene que la nueva regla podría incrementar los salarios de los trabajadores en casi 300 mil millones de dólares al año. “La libertad de cambiar de trabajo es fundamental para la libertad económica y para una economía competitiva y próspera”, argumentó Lina Khan, presidenta de la FTC.

“Hemos oído hablar de empleados que, debido a la cláusula de no competencia, se veían atrapados en lugares de trabajo abusivos”, dijo Khan. “Una persona señaló que cuando un empleador se fusionó con una organización cuyos principios religiosos entraban en conflicto con los suyos, una no competencia mantuvo al trabajador bloqueado y sin poder cambiar libremente a un trabajo que no entrara en conflicto con sus prácticas religiosas”, citó la National Public Radio (NPR).

Los acuerdos de no competencia limitaban la capacidad de los trabajadores estadounidenses para cambiar de empleo. (Freepik)

La prohibición ha sido bien recibida por economistas laborales como Heidi Shierholz, del Instituto de Política Económica, quien destacó que los “acuerdos de no competencia no solo te impiden aceptar un trabajo; también te impiden iniciar tu propio negocio” dijo a CBS MoneyWatch.

Aunque los empleadores han defendido el uso de los acuerdos de no competencia como necesarios para proteger secretos comerciales o información confidencial, la FTC ha observado que existen otros medios, como acuerdos de confidencialidad y leyes de secretos comerciales, que pueden servir para este fin sin necesidad de recurrir a restricciones de no competencia.

Contrariamente al optimismo de la mayoría, los comisionados Melissa Holyoke y Andrew Ferguson votaron en contra, argumentando que la FTC estaba excediendo los límites de su autoridad, según publicó la NPR. Holyoke anticipó que la prohibición sería impugnada judicialmente y eventualmente anulada.