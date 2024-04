Rek espera que «prosperen» las investigaciones sobre ejecuciones en el hotel Las Américas

“…la obligación de cualquier ciudadano es hacer eso (declarar) y el ex Presidente no puede estar por encima de la ley”, sentenció Rek sobre el anuncio de Evo Morales de n o presentarse a declarar.

Fuente: Prensa Creemos

La senadora por Santa Cruz, Centa Rek, espera que prosperen las investigaciones que debe iniciar el Ministerio Publico sobre los responsables de las ejecuciones sumarias en el Hotel Las Américas en 2009, motivo por el cual Bolivia tiene más de siete procesos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos.

«Ojalá prospere esta nueva reactivación del juicio penal que tiene que darse en Bolivia para establecer las culpabilidades del ajusticiamiento en el Hotel Las Américas. Ya hace 2 años radicó el juicio en un juzgado y la fiscalía no dio curso, falló de manera contraria y justamente desactivó el juicio. Esperamos que en esta oportunidad, que los organismos internacionales están presionando, aunque no tenemos confianza en la justicia boliviana, el caso se reactive y haya un proceso para establecer las culpabilidades y establecer los hechos y hacer una investigación; ojalá con el mayor apego a la verdad histórica

Consultada sobre las declaraciones del ex presidente Evo Morales, quien adelantó que no se presentará a declarar en caso de ser convocado en estas investigaciones; Rek recordó que ningún ciudadano está por encima de la ley y está reapertura de las investigaciones precisamente está dirigida a conocer su grado de responsabilidad, así como el del gabinete que lo acompaño en esa oportunidad.

“Pienso que el proceso es para el ex Presidente, todo su gabinete, todos sus ministros que tienen que haber estado de acuerdo con esta situación… esperemos que todos concurran y que presten sus declaraciones como corresponde; es decir que respondan de acuerdo a lo que la ley y en apego a la ley; la obligación de cualquier ciudadano es hacer eso (declarar) y el ex Presidente no puede estar por encima de la ley”, sentenció Rek.