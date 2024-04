Semana conflictiva, médicos y magisterio se movilizarán en rechazo a cambios a la Ley de Pensiones

El sector salud del país ratificó el paro de 96 horas que comenzará el jueves 25 y viernes 26 de abril, que se extenderá hasta el lunes y martes de la próxima semana

Fuente: ANF

Se avizora una semana conflictiva en la ciudad de La Paz, los médicos y el magisterio urbano se movilizarán esta semana en rechazo al proyecto de ley 035, que reforma la Ley de Pensiones, ante la falta de convocatoria por parte de la Cámara de Diputados y la desatención a sus demandas.

“Nosotros esta semana nos vamos a movilizar, si no encontramos respuestas con relación al tema educativo y con referencia a la promesa que nos ha hecho el diputado Omar Yujra (presidente de la comisión de Planificación) sobre el tema de la jubilación forzosa y su paralización, seguramente vamos a radicalizar las medidas de presión”, informó a la ANF el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina.

Mientras tanto, el sector salud del país ratificó el paro de 96 horas que comenzará el jueves 25 y viernes 26 de abril, que se extenderá hasta el lunes y martes de la próxima semana, confirmó el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui. No descartan con asumir otras medidas de presión.

“Tenemos el derecho de tener una jubilación digna y voluntaria, ante esa situación la comisión interinstitucional determinó para el sector de la salud continuar con el paro de 96 horas los días jueves y viernes de esta semana, los días lunes y martes de la próxima semana”, declaró.

Ambos sectores y otros exigen retirar el proyecto de ley 035 que establece cambios a la Ley de Pensiones. Luego de varios días de protesta, los médicos sostuvieron una reunión con el presidente de la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, con el que se llegó a un preacuerdo para instalar mesas técnicas y revisar la norma.

La norma también establece que las personas mayores a 65 años deben someterse a un examen de salud que permita determinar su capacidad para continuar ejerciendo sus labores. Sin embargo, esa disposición no afecta a funcionarios públicos de confianza y de libre nombramiento.

“Los asegurados dependientes señalados en el parágrafo precedente, para su continuidad laboral, a solicitud expresa del asegurado podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional. El cual evaluará el estado de salud del trabajador”, señala el parágrafo II de la disposición adicional única del proyecto normativo.

Entre tanto, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz convocó para este lunes a una concentración en la Ceja de El Alto, a partir de las 13:00 horas, la marcha se dirigirá hacia el centro paceño.

Con relación a las demandas del sector educativo, Molina dijo que están solicitando al Ministerio de Educación la suspensión en la entrega de ítems y que se detalle cuántos son de nueva creación. Advirtió que, en caso de no ser atendidos, no descartan paralizar las clases y el bloqueo de carreteras.

No es suficiente

Por otra parte, el secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública de La Paz, Fernando Romero, consideró que el comunicado que emitió la Cámara Baja no es suficiente, dijo que deben ser notificados por las vías que corresponden.

“Mientras no llegue el documento firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, pues ese tipo de publicaciones no son suficientes para levantar el paro, de ninguna manera lo vamos a hacer, dijo el galeno.

Al respecto, la ministra de Salud, María Renée Castro, pidió a los médicos declinar sus medidas de presión y considerar los perjuicios que generará una medida de protesta de esas características a los pacientes.

“El trámite no está con la población, no está con el Ejecutivo, por lo tanto, la población no tiene que pagar los platos rotos. Nosotros exhortamos nuevamente a que el sector deponga las medidas y piense primero en la gente, en aquellos que necesitan atención médica integral, incluyendo los pacientes oncológicos”, aseveró Castro.

/EUA//smr