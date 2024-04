Senador Loza responsabiliza al gobierno por la muerte de exgerente de YLB

Además, pide que se conforme una comisión legislativa para indagar esa y otras dos muertes de personas vinculadas a investigaciones sobre hechos de corrupción

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, expresó su preocupación este jueves por el fallecimiento del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, que se suma a otros anteriores de personas que estaban involucradas en casos delicados como la corrupción en la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) o la investigación de la quiebra del Banco Fassil.

“Desde el primer año del gobierno que tenemos, hay personas que por no enfrentar a la justicia que tenemos controlada y manipulada por el gobierno, fallecen, aparecen muertos, o se matan; esto ya es una preocupación muy grande que ocurre en nuestro país; una justicia corrupta, una justicia manipulada, controlada y dirigida por el gobierno y lamentamos que personas fallecen consecutivamente por no encarar esta justicia”, apuntó.

Loza enumeró las muertes en circunstancias extrañas que no fueron aclaradas por las autoridades correspondientes como el fallecimiento del ‘testigo protegido’ del caso coimas en la ABC de Sucre, Felipe Sandy Rivero, que perdió la vida en Estados Unidos en un accidente vial, según el ministro de Justicia Iván Lima, pero que en los registros en ese país no figura como causa del deceso.

“Aparece muerto en Estados Unidos y no se sabe cómo y por qué falleció ese señor y el gobierno definitivamente tapó todas esas circunstancias del testigo protegido, con eso no se habla más de esa corrupción en Sucre, matan o muere, y no se dice nada”, señaló sobre este caso que sucedió en marzo del año pasado en la ciudad de Miami, estado de Florida del país norteamericano

El legislador recordó que el otro caso que no fue esclarecido hasta la fecha es el de la supuesta quiebra del banco Fassil en el que el interventor de esa entidad, Carlos Colodro, ‘se cayó’ del piso 15 de un edificio de la capital cruceña el 27 de mayo del 2023, caso que fue cerrado cinco meses después por el Ministerio Público que dictaminó que fue un suicidio.

Juan Carlos Montenegro cuando era gerente de YLB. Foto: archivo. APG

A estos, se suma el fallecimiento del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Juan Carlos Montenegro, quien tomó la determinación de quitarse la vida porque aseguró en una carta póstuma que era procesado de manera injusta por el supuesto sobreprecio de 425 millones de bolivianos por las presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de la Planta Industrial de Carbonato de Litio en el salar de Uyuni.

“¿Por qué están apareciendo muertos en nuestro país? Y no se esclarecen. El exgerente de YLB dejó una carta que por no enfrentarse, por no humillarse a esta justicia que es totalmente manejada, manipulada, dirigida por este gobierno que tenemos; entonces, estos ya son casos consecutivos, casos totalmente llamativos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. En Bolivia no podemos seguir muriendo por no enfrentar a este régimen que se maneja en el tema de la justicia”, alertó.

El asambleísta del ala radical del MAS aseguró que el gobierno fue responsable de la muerte de Montenegro a quien persiguió solo para tapar el fracaso del denominado proceso de industrialización, sobre todo en el caso del litio; en ese sentido pidió la intervención de organismos internacionales para que investiguen este caso y los anteriores que no fueron resueltos.

Además, propuso la creación de una comisión mixta de investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para investigar los tres casos referidos, porque -dijo, no se puede dejar en la impunidad las muertes sospechosas de las dos personas que tenían que ver con la investigación de hechos de corrupción y la última que denunció el fracaso del proyecto de industrialización del litio.