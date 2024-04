Senadora Barrientos le pide a Andrónico rectificar sus palabras sobre la ley 384 tras catalogarla como “antihombres”

A criterio de la senadora Barrientos, la ley 348 (Norma que Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia) no tiene deficiencias en su contenido sino en la forma como es aplicada por los operadores de justicia.

“Él está cuestionando la lucha de las mujeres. El problema de la ley 348 no es la ley, son los operadores de justicia. Son los operadores de justicia que no cumplen plazos, que tienen la necesidad de generar cobros cuando no hay por qué generar cobros”, dijo.

Las palabras de Rodríguez se dieron durante la lectura de la correspondencia en una sesión instalada este miércoles en la Cámara de Senadores.

“La ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos, es prácticamente una ley antihombres”, dijo el senador del ala evista del Movimiento Al Socialismo.

Acto seguido añadió que también “hay bastante abuso” y que esto es algo que le consta. “A mí me consta, realmente me consta”, dijo.