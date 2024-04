“Sucre debe ser un centro de articulación nacional”

DIPLOMÁTICA. La exvicecanciller María del Carmen Almendras, que ahora colabora a la Gobernación de Chuquisaca. INTERNET

Fuente: https://correodelsur.com

María del Carmen Almendras Camargo fue nombrada por el gobernador Damián Condori como directora de la Unidad “Camino al Bicentenario – Sucre Cuna de la Libertad”, que estará a cargo de elaborar y ejecutar la agenda de actividades a nivel departamental en coordinación con los sectores sociales. En esta entrevista con CORREO DEL SUR, la también exvicecanciller de Bolivia considera que Chuquisaca debe impulsar planes de desarrollo sostenible hacia el 2030, con el turismo y la cultura como ejes, y se compromete a trabajar en constituir a Sucre en un centro de articulación nacional.

CORREO DEL SUR (CS). ¿Cómo se dio su designación?

María del Carmen Almendras (MCA). He tenido la grata invitación del señor gobernador Damian Condori para integrar su equipo. Hemos estado interactuando anteriormente en algunas gestiones para posicionar a Sucre, a Chuquisaca en el marco nacional e internacional. Y para mi es un honor poder volver a la tierra de mi familia, a la ciudad donde yo me he criado y he estudiado para brindar un servicio en una época que es tan importante como la preparación del Bicentenario de nuestro país y hacerme cargo de la dirección justo de la instancia que va a llevar adelante la agenda a nivel departamental.

CS. ¿Qué cargo ocupará exactamente?

MCA. Es la Dirección de la Unidad Camino al Bicentenario Sucre Cuna de la Libertad; entonces, es una dirección de una unidad que tiene asesores externos y que tiene un equipo pequeño, pero que es la encargada de definir la agenda a nivel departamental en coordinación con los sectores sociales y luego ejecutarla en coordinación con todas las instancias que tienen que ver con la ejecución de la misma.

CS. ¿Qué nos puede adelantar del plan que elaboran de cara al Bicentenario?

MCA. Le puedo adelantar cuatro criterios, porque la agenda en sí misma va a ser presentada muy pronto por el Gobernador. Primero, la agenda guarda armonía con el marco institucional y estratégico del Bicentenario del país. Segundo, es una agenda con actividades de impacto que están relacionadas con planes de mediano y largo plazo. Tercero, busca posicionar a Sucre y a Chuquisaca en la atención nacional pero también internacional. Consideramos que este camino al Bicentenario tiene que ser una vitrina para que Sucre vuelva a estar en el sitio que en justicia le corresponde no solo como Capital sino como una ciudad y departamento con potencialidades históricas, culturales, productivas, paleontológicas, gastronómicas. Y el cuarto elemento es un plan que busca institucionalizar, hacer que estas actividades que anunciaremos se repitan a lo largo de los años ya no solamente vinculadas con el Bicentenario, sino al futuro del departamento y al país.

CS. ¿En quiénes se apoyará para ejecutar su plan?

MCA. Como principales asesores tenemos a Carlos Hugo Molina y José Luis Bedregal, pero en la elaboración de la agenda también recurrimos a otras personalidades como gestores culturales e historiadores. Queremos además que la agenda guarde armonía con el Plan Nacional del Bicentenario y muestre su vocación de país, o sea, es una agenda regional con vocación de país. Queremos que Sucre y Chuquisaca se posicionen como un centro de articulación nacional y de unidad del país. En Sucre nació la patria y queremos que en estos 200 años sea una ciudad de encuentro, de reconciliación, de proyectar futuro también.

CS. ¿Cómo posicionar a Sucre en el contexto internacional en el marco del Bicentenario?

MCA. Sin lugar a dudas es fundamental este posicionamiento internacional que decíamos de Chuquisaca y su capital Sucre. Por ejemplo, la pasada semana la Gobernación ha desarrollado importantes actividades de acercamiento, de presentación de los lineamientos de nuestra agenda a misiones diplomáticas, que han recibido de buen agrado esta información y cuando se haga la presentación del plan a la ciudadanía ha de ver cómo ha de generarse bastante movimiento no solamente de embajadas y organismos internacionales, sino también de personalidades del nivel global hacia Sucre y Chuquisaca.

CS. En su condición de académica, ¿qué podría decir sobre el rol que debe cumplir la Universidad San Francisco Xavier con miras al Bicentenario?

MCA. Es fundamental, es una de las universidades más antiguas de la región, que ha gozado de prestigio histórico. De sus aulas, de la gente que ha pasado por la academia universitaria, ahí germinó la idea de la independencia. Fueron universitarios, académicos de Charcas los que dieron en 1809 la noticia al mundo de que los países de lo que hoy es América Latina podían autogobernarse y definir independiente y soberanamente su futuro. Hoy también la Universidad, como en cualquier otro país, tiene un rol fundamental en la elaboración de ideas y la producción de conocimiento para que el país se proyecte a un futuro con sustento también de pensamiento. Entonces, la Universidad también aquí es parte de la agenda y seguramente dará mayores luces para que este componente tan importante, el académico, esté presente en su desarrollo. De hecho, nuestra agenda contempla actividades académicas con historiadores y ahí la Universidad tiene un papel preponderante.

CS. ¿Cómo llegar unidos al Bicentenario?

MCA. El Gobernador ha expresado en distintas reuniones institucionales que el departamento y Sucre quieren posicionarse como un centro de diálogo, de tolerancia, de cultura de paz. Ese debería ser el ambiente que reine hacia la celebración de nuestros 200 años. Un Bicentenario invita a la población de un país a releer su historia, a comprender su presente y a proyectar su futuro. Es una fecha importantísima de nuestra historia, por lo tanto deberíamos hacer un pacto social para apartar nuestras diferencias dialogando, canalizando de otra manera los conflictos y poniendo por encima de todo el interés del país.

TRAYECTORIA

María del Carmen Almendras se graduó como abogada en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca; luego, se especializó en Relaciones Internacionales.

En el ámbito público, fue vicecanciller de Bolivia (2017-2019) y embajadora ante España (2007-2015), entre otros cargos.