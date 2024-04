Sucre: Leaño tilda de “maleducados” a concejales que plantean ley de censura para funcionarios

Leaño esta mañana, en la inspección a la obra del distribuidor de Quirpinchaca CAPTURA DE PANTALLA

Durante una inspección a la obra del distribuidor de Quirpinchaca, el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, se refirió a la polémica entre el Legislativo y el Ejecutivo municipal, respecto a la ley de censura para funcionarios públicos, ante el argumento de que estos impedirían fiscalizar la administración municipal. Tildó a los concejales opositores de “maleducados”.

“Para fiscalizar, el Concejo tiene todos los insumos y mecanismos legales, otra cosa es que ellos quieran imponerse al Ejecutivo porque los secretarios no hacen caso a sus rabietas y, si no se les rinde ‘reverencia’, se enojan y los quieren censurar cuando ellos, no todos, son unos maleducados”, apuntó Leaño.

Días atrás, el Concejo Municipal aprobó la Ley de Censura para Funcionarios de la Alcaldía, con lo que los secretarios o directores municipales que sean censurados deberán ser despedidos.

Frente a esto, el Ejecutivo adelantó que, tras una primera revisión de la ley, de manera extraoficial, encontraron elementos anticonstitucionales. Ahora, el burgomaestre precisó que “hay una sentencia constitucional que impide esa situación” y advirtió que, en caso de promulgarse la norma, iniciaran procesos por resoluciones contrarias a la ley contra los ediles que firmen el documento.

“Si quieren hacerse de la vista gorda o sus asesores realmente son neófitos en el tema, que lo hagan, pero nosotros les decimos que no es constitucional y con eso nosotros no nos cerramos a la fiscalización”, sentenció Leaño.