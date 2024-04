Taiwán prueba su nuevo sistema de misiles antiaéreos

Fuente: https://actualidad.rt.com

Las Fuerzas Armadas de Taiwán probaron con éxito su nuevo sistema de misiles antiaéreos tierra-aire Land Sword II con el objetivo de mejorar las capacidades defensivas de la isla.

Un total de tres proyectiles fueron lanzados en la prueba de fuego real desde la base militar de Jiupeng, en el condado de Pingtung, los cuales alcanzaron con éxito los drones objetivos. Esto «demuestra los resultados del diligente entrenamiento de las tropas y el excelente desempeño de interceptación del sistema», declaró el Ministerio de Defensa taiwanés.

#ROCArmy #PrecisionWeapons #DivineBow

Diligently train to strengthen combat power. Weave a dense defensive web of fire to defend the homeland!

Training is constant, as every place might be the battlefield.#DualMountStinger #AvengerAirDefenseWeaponSystem #SurfaceLaunchedTC2 pic.twitter.com/UueWgmgxpj

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) April 16, 2024