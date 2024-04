Tarija: Alcalde descarta incrementar el bono de discapacidad

ECOS DE TARIJA

Fuente: https://elpais.bo

Luego que el Gobierno haya dejado abierta la posibilidad a poder incrementar el bono para personas con discapacidad, desde el Gobierno Municipal de Tarija han advertido que esta entidad no está en la capacidad económica de poder aumentar la renta.

Cabe recordar que en días pasados las personas con discapacidad llevaron adelante una movilización exigiendo incrementar su bono, de 250 a 500 bolivianos, aunque el Gobierno cedió a dicha petición, dejó abierta una ventana para realizar los estudios técnicos, económicos y sociales, junto a las entidades del Órgano Ejecutivo y municipios.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, señaló que el nivel municipal cubre entre el 70 a 80% de la carga económica de este bono, y que actualmente no existe posibilidad de incrementar el bono para personas con discapacidad con recursos municipales.

“Ahora, si vienen recursos del Gobierno, yo no digo nada, no me corresponde opinar siquiera, pero si esos recursos son incorporados por el Gobierno, nosotros vamos a pagar desde aquí, o por ahí el Gobierno crea un nuevo bono o algo parecido, no tengo ningún problema. Pero desde el Municipio pensar en ello es imposible”, afirmó.

Torres explicó que actualmente el Gobierno Municipal tiene el presupuesto 2024 ya formulado, y el hacer algún incremento, significa afectar obras o proyectos que estaban programas en el presupuesto de esta gestión.

“Esto nos llevaría a otro conflicto, a otro problema con el sector que sea afectado. Son alrededor de 8 millones de bolivianos”, explicó Torres.