The Economist ve señales de alerta en el sistema financiero boliviano, pero ASFI resalta solidez

Los datos hasta febrero de 2024 de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) muestran que la salud del sector bancario de Bolivia se ha deteriorado, revela un informe de The Economist. Sin embargo, el regulador boliviano destaca la solvencia del sistema con un Coeficiente de Adecuación Patrimonial del 13,5%, una elevada liquidez de más de Bs 70.000 millones y un índice de mora que está por debajo del promedio de los países de la región.

Sobre el tema, el analista financiero Jaime Dunn, dijo que toda crisis que empieza con una balanza de pagos y afecta el tipo de cambio, también incide en el sistema financiero. “ Todavía no estamos en una crisis del sistema financiero, pero sí se evidencia que está estresando las cifras y por eso se espera que el Gobierno tome decisiones importantes para aumentar la liquidez del sistema en dólares, para que no saltemos de una crisis de balanza de pagos a una situación compleja”, sostuvo a tiempo de mencionar que la economía está muy lenta.

El informe -según Dunn- hace notar que la mora, a pesar de estar manejable, todavía no está reflejada porque hay un gran número de créditos reprogramados . “Los indicadores no tienen la misma magnitud positiva de hace dos años. Se ha visto desde 2010 o 2011 una rentabilidad que ha ido en descenso y el tema de la mora, aunque todavía es manejable, se ha complicado desde 2022 y registra una tendencia ascendente”.

En cuanto al pasivo captando los fondos de la Gestora que antes se depositaban en los bancos o emitiendo instrumentos de deuda en los mercados financieros, como la reciente emisión de Certificados de Depósitos del BCB en la Bolsa de Valores por un monto de aproximadamente $us 230 millones (el 12 de abril del 2024), además de potencialmente afectar los flujos de caja y la liquidez del sistema financiero.

Y aunque The Economist no cree que una crisis bancaria sea inminente, en vista del todavía sólido índice de adecuación de capital (CAR) de Bolivia y un creciente índice de cobertura de liquidez, si las métricas del sector financiero continúan deteriorándose, existe el riesgo de que se produzca una situación complicada . “El nerviosismo cambiario ha mantenido los depósitos fuera de los bancos”, agrega el documento.

“Evidentemente la cartera impaga está incrementándose fruto de la situación deteriorada de la macroeconomía del país, pero aún está en niveles controlables. Los problemas pueden darse en el crecimiento del sector que ante no poder fondear adecuadamente su liquidez debido a que la Gestora de Pensiones acortó plazos y subió las tasas de interés es posible que no pueda crecer e ingrese en una etapa de desaceleración afectando a la economía”, explicó una fuente.

La mora es otro de los temas que pone en relieve The Economist. “Creemos que la baja confianza en la sostenibilidad de la vinculación monetaria y la mala calidad crediticia en medio de un fuerte aumento de los préstamos en mora explican en gran medida por qué la salud del sector bancario de Bolivia ha empeorado ”, precisan.

“No existen riesgos que hagan suponer una crisis bancaria. Cabe recordar que la ASFI a la fecha no detecta señales de comportamientos atípicos”.

El informe hace referencia a que la cartera y los depósitos habrían tenido una lenta recuperación desde la aparente “minicorrida” registrada en abril de 2023, pero la ASFI señala que no se tomó en cuenta que este comportamiento se explica básicamente por la intervención del ex Banco Fassil S.A. en el citado mes, por lo que, para realizar un correcto análisis comparativo, la cartera y depósitos de dicha entidad no deben incluirse en las estadísticas.