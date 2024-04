Torneo Apertura: ¿Cuándo se juegan los partido de vuelta de los cuartos de final?

Aquí te presentamos un resumen de lo que ha ocurrido y lo que está por venir:



Partidos de Ida: Resultados Iniciales



– San Antonio 1-0 Bolívar

– Gualberto Villarroel 0-2 The Strongest

– Nacional Potosí 0-1 Universitario

– Independiente 0-1 Aurora

Estos primeros enfrentamientos de ida dejaron a los fanáticos ansiosos por más acción en la cancha, con resultados que mantienen la emoción en cada encuentro. Los clasificados para las semis del Apertura se conocerán esta semana.

Partidos de Vuelta: Duelos Decisivos



Los próximos partidos de vuelta prometen aún más emociones y determinarán qué equipos avanzarán hacia las semifinales. Las fechas y encuentros son los siguientes:

– Universitario vs. Nacional Potosí – Miércoles 17 de abril a las 15:00

– The Strongest vs. Gualberto Villarroel – Miércoles 17 de abril a las 20:00

– Bolívar vs. San Antonio – Jueves 18 de abril a las 19:00

– Aurora vs. Independiente – Jueves 18 de abril a las 20:00

Con estos duelos en puerta, la expectativa es alta y los equipos están preparándose para dar lo mejor de sí en el terreno de juego.

Semifinales Definidas: Camino hacia la Final



Las semifinales ya tienen sus cruces definidos, lo que agrega un nivel adicional de intriga y emoción para los seguidores del fútbol:

– Semifinal 1: The Strongest/Gualberto Villarroel vs. Nacional Potosí/Universitario

– Semifinal 2: Aurora/Independiente vs. San Antonio/Bolívar

Estos enfrentamientos en las semifinales prometen ser batallas épicas en busca de un lugar en la final del Torneo Apertura. Dicha final, entregará el título de campeón y el pase a Copa Libertadores como Bolivia 1.